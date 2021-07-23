Олимпиада-2020: где если смотреть церемонию открытия Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Церемония открытия Олимпиады начнется в 14:00. Прямая трансляция состоится на телеканале UA: Первый.

Украина на Играх в Токио представлять 157 спортсменов, которые будут соревноваться в 26 видах спорта.

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Знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия будут олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию на шпагах Богдан Никишин.