Олимпиада-2020: Фехтовальщик Рейзлин не смог выйти в финал Игр в Токио
Фехтовальщик Игорь Рейзлин проиграл в полуфинале Олимпийских игр в соревнованиях шпажистов французу Роману Канноне
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В полуфинале Игорь Рейзлин встречался с Романом Каннон из Франции и уступил 10:15.
В поединке за бронзовую награду украинец поспорит с итальянцем Андреа Сантарелли. Ориентировочно встреча начнется в 14:20.
Игорь Рейзлин в 1/16 финала победил швейцарца Бенджамина Штеффена - 15:11. В следующем раунде - одолел его соотечественника Макс Гейнцера - 15:12. А в четвертьфинале украинец оказался сильнее египтянина Мохаммеда Ельсаеда - 15:13.
37-летний Рейзлин является вице-чемпионом мира 2019 года в командных соревнованиях и бронзовым медалистом ЧМ-2019 в индивидуальных соревнованиях.
- 25 июля Игорь Рейзлин вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио в индивидуальных соревнованиях шпажистов
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