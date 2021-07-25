Олимпиада-2020: Фехтовальщик Рейзлин не смог выйти в финал Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В полуфинале Игорь Рейзлин встречался с Романом Каннон из Франции и уступил 10:15.

В поединке за бронзовую награду украинец поспорит с итальянцем Андреа Сантарелли. Ориентировочно встреча начнется в 14:20.

Игорь Рейзлин в 1/16 финала победил швейцарца Бенджамина Штеффена - 15:11. В следующем раунде - одолел его соотечественника Макс Гейнцера - 15:12. А в четвертьфинале украинец оказался сильнее египтянина Мохаммеда Ельсаеда - 15:13.

37-летний Рейзлин является вице-чемпионом мира 2019 года в командных соревнованиях и бронзовым медалистом ЧМ-2019 в индивидуальных соревнованиях.