Олимпиада-2020: Джокович стал соавтором самой громкой сенсации Игр в Токио
Лучший теннисист мира серб Новак Джокович покинул Олимпийские игры в Токио без награды
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня в Токио в матче за бронзу лидер мирового рейтинга Новак Джокович проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусто 4: 6, 7: 6 (8: 6), 3: 6.
Таким образом, главный фаворит Олимпиады-2020 остался вообще без награды. В Японии серб должен был бороться за бронзу в миксте, где он выступал в паре с Ниной Стоянович, но не вышел на матч за третье место.
34-летний Джокович является бронзовым призером Олимпиады-2008 в одиночном разряде.
Золото Олимпиады-2020 разыграют россиянин Карен Хачанов и немец Саша Зверев, который победил серба в полуфинале.
- Напомним, 31 июля американка Кэти Ледеки выиграла золото в плавании на 800 м вольным стилем и стала семикратной олимпийской чемпионкой .
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