Олимпиада-2020: Джокович стал соавтором самой громкой сенсации Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в Токио в матче за бронзу лидер мирового рейтинга Новак Джокович проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусто 4: 6, 7: 6 (8: 6), 3: 6.

Таким образом, главный фаворит Олимпиады-2020 остался вообще без награды. В Японии серб должен был бороться за бронзу в миксте, где он выступал в паре с Ниной Стоянович, но не вышел на матч за третье место.

34-летний Джокович является бронзовым призером Олимпиады-2008 в одиночном разряде.

Золото Олимпиады-2020 разыграют россиянин Карен Хачанов и немец Саша Зверев, который победил серба в полуфинале.

Напомним, 31 июля американка Кэти Ледеки выиграла золото в плавании на 800 м вольным стилем и стала семикратной олимпийской чемпионкой .

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