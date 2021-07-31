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Главная Спорт Олимпиада-2020: Джокович стал соавтором самой громкой сенсации Игр в Токио

Олимпиада-2020: Джокович стал соавтором самой громкой сенсации Игр в Токио

31 июля, 2021 суббота
12:55
Спорт

Лучший теннисист мира серб Новак Джокович покинул Олимпийские игры в Токио без награды

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в Токио в матче за бронзу лидер мирового рейтинга Новак Джокович проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусто 4: 6, 7: 6 (8: 6), 3: 6.

Таким образом, главный фаворит Олимпиады-2020 остался вообще без награды. В Японии серб должен был бороться за бронзу в миксте, где он выступал в паре с Ниной Стоянович, но не вышел на матч за третье место.

34-летний Джокович является бронзовым призером Олимпиады-2008 в одиночном разряде.

Золото Олимпиады-2020 разыграют россиянин Карен Хачанов и немец Саша Зверев, который победил серба в полуфинале.

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