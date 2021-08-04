Олимпиада-2020: Две украинки финишировали в топ-6 финала, где был побит мировой рекорд

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Рыжикова с результатом 53,48 сек заняла пятое место, а Ткачук со временем 53,79 сек стала шестой. Победила американка Сидни Маклафин, которая установила новый мировой рекорд - 51,46 сек.

За 12 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила семь наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.

Олимпиада-2020

Легкая атлетика

женщины

400 м с / б

4 августа

1 Сидни Маклафлин (США) - 51,46

2. далай-ламы Мухаммад (США) - 51.58

3. Фемке Бол (Нидерланды) - 52.03

5. Анна Рыжикова (Украина) - 53.48

6. Виктория Ткачук (Украина) - 53.79

Напомним, 3 августа украинский борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb