Олимпиада-2020: Две украинки финишировали в топ-6 финала, где был побит мировой рекорд
На Олимпийских играх в Токио в финале забега на 400 м с барьерами украинская легкоатлетка Анна Рыжикова финишировала пятой, а Виктория Ткачук - шестой
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Рыжикова с результатом 53,48 сек заняла пятое место, а Ткачук со временем 53,79 сек стала шестой. Победила американка Сидни Маклафин, которая установила новый мировой рекорд - 51,46 сек.
За 12 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила семь наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.
Олимпиада-2020
Легкая атлетика
женщины
400 м с / б
4 августа
1 Сидни Маклафлин (США) - 51,46
2. далай-ламы Мухаммад (США) - 51.58
3. Фемке Бол (Нидерланды) - 52.03
5. Анна Рыжикова (Украина) - 53.48
6. Виктория Ткачук (Украина) - 53.79
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Напомним, 3 августа украинский борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг.
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