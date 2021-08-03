Олимпиада-2020: Черкасова принесла Украине седьмую медаль Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В поединке за бронзовую награду в весовой категории до 68 кг украинка встречалась с олимпийской чемпионкой Рио-2016 Сарой Дошо из Японии. Алла Черкасова победила 2: 0 и стала бронзовой медалисткой Игр в Токио.

Украинка в 1/8 финала победила Агнешку Вещек из Польши, в четвертьфинале была сильнее Анны Шель из Германии, а в полуфинале проиграла американке Тамир Мэнси-Сток.

За 11 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила семь наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украине принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.

Напомним, 3 августа украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов победил в полуфинале Олимпийских игр в Токио и гарантировал себе награду.

Другой борец - Жан Беленюк также вышел в финал и обеспечил себе как минимум серебро .

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