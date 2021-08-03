Олимпиада-2020: Черкасова принесла Украине седьмую медаль Игр в Токио
Украинский борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В поединке за бронзовую награду в весовой категории до 68 кг украинка встречалась с олимпийской чемпионкой Рио-2016 Сарой Дошо из Японии. Алла Черкасова победила 2: 0 и стала бронзовой медалисткой Игр в Токио.
Украинка в 1/8 финала победила Агнешку Вещек из Польши, в четвертьфинале была сильнее Анны Шель из Германии, а в полуфинале проиграла американке Тамир Мэнси-Сток.
За 11 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила семь наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украине принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.
- Напомним, 3 августа украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов победил в полуфинале Олимпийских игр в Токио и гарантировал себе награду.
- Другой борец - Жан Беленюк также вышел в финал и обеспечил себе как минимум серебро .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.76
Покупка 26.76Продажа 26.99
-
EUR
Покупка 31.69Продажа 32.05
- Актуальное
- Важное