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Олимпиада-2020: Бронзовая медалистка Токио Билодид решила приостановить карьеру

25 июля, 2021 воскресенье
13:15
Спорт

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид после Олимпийских игр в Токио сделает длительную паузу в выступлениях

Об этом сообщает Общественное Спорт.

По словам отца и тренера дзюдоистки Геннадия Билодида, после Олимпиады в Токио бронзовая медалистка Токио сделает паузу в карьере.

"Отдых, думаю, будет два, три, четыре месяца, шесть месяцев - будет видно по ее состоянию. А как отдохнет и почувствует, что появилось желание, тогда можно понемногу начинать", - сказал Билодид.

Он добавил, что лучше выступить в Токио украинцы помешала эпидемия.

"Где-то пандемия сыграла, потому что в год больше боролись в этом весе. Держали ее и голодали. Это все также сказывается. Психологически трудно, когда ты ешь порционно, а не сколько тебе хочется. Дарья - молодец, выдержала", - рассказал Билодид.

Сейчас сборная Украины получила на Олимпиаде в Токио одну медаль - бронзу нашей команде принесла дзюдоистка Дарья Билодид.

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Дарья Билодид
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