Олимпиада-2020: Бронзовая медалистка Токио Билодид решила приостановить карьеру
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид после Олимпийских игр в Токио сделает длительную паузу в выступлениях
Об этом сообщает Общественное Спорт.
По словам отца и тренера дзюдоистки Геннадия Билодида, после Олимпиады в Токио бронзовая медалистка Токио сделает паузу в карьере.
"Отдых, думаю, будет два, три, четыре месяца, шесть месяцев - будет видно по ее состоянию. А как отдохнет и почувствует, что появилось желание, тогда можно понемногу начинать", - сказал Билодид.
Он добавил, что лучше выступить в Токио украинцы помешала эпидемия.
"Где-то пандемия сыграла, потому что в год больше боролись в этом весе. Держали ее и голодали. Это все также сказывается. Психологически трудно, когда ты ешь порционно, а не сколько тебе хочется. Дарья - молодец, выдержала", - рассказал Билодид.
Сейчас сборная Украины получила на Олимпиаде в Токио одну медаль - бронзу нашей команде принесла дзюдоистка Дарья Билодид.
- Напомним, 24 июля Дарья Билодид получила бронзу и принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.95
Покупка 26.95Продажа 27.2
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.09
- Актуальное
- Важное