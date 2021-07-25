Олимпиада-2020: Бронзовая медалистка Токио Билодид решила приостановить карьеру

Об этом сообщает Общественное Спорт.

По словам отца и тренера дзюдоистки Геннадия Билодида, после Олимпиады в Токио бронзовая медалистка Токио сделает паузу в карьере.

"Отдых, думаю, будет два, три, четыре месяца, шесть месяцев - будет видно по ее состоянию. А как отдохнет и почувствует, что появилось желание, тогда можно понемногу начинать", - сказал Билодид.

Он добавил, что лучше выступить в Токио украинцы помешала эпидемия.

"Где-то пандемия сыграла, потому что в год больше боролись в этом весе. Держали ее и голодали. Это все также сказывается. Психологически трудно, когда ты ешь порционно, а не сколько тебе хочется. Дарья - молодец, выдержала", - рассказал Билодид.

Сейчас сборная Украины получила на Олимпиаде в Токио одну медаль - бронзу нашей команде принесла дзюдоистка Дарья Билодид.