Олимпиада-2020: Борец Насибов вышел в финал и гарантировал Украине медаль Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В полуфинале в весовой категории до 67 кг Парвиз Насибов встречался с Ахмедом Эль-Саедом Хегази из Египта. Представитель Украины уступал на протяжении всего поединка, однако сумел вырвать победу на последних секундах поединка 7:6.



Таким образом, Насибов получил право поспорить за золото. Финал состоится в среду, 4 августа.

В стартовой схватке Парвиз Насибов победил Федерика Бьеррехуса из Дании. А в четвертьфинале одолел экс-чемпиона мира Артема Суркова, который представляет олимпийский комитет России.

За 11 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила шесть наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.

Напомним, 3 августа украинские борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насибов вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио .

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