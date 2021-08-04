Олимпиада-2020: Борец Насибов принес Украине второе серебро Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В среду, 4 августа, в финальной схватке в категории до 67 кг Парвиз Насибов встречался с чемпионом Азии-2019 иранцем Мохаммадом Резой Гераеи.



Иранец сразу захватил инициативу и выиграл первый период 3: 1. Во втором периоде представителю Украины не удалось переломить ход поединка. Насибов пропустил еще несколько атак соперника и проиграл 1: 9.

3 августа в стартовой схватке в Токио Парвиз Насибов победил Федерика Бьеррехуса из Дании. В четвертьфинале одолел экс-чемпиона мира Артема Суркова, представляющий Олимпийский комитет России. В полуфинале Парвиз Насибов встречался с Ахмедом Эль-Саедом Хегази из Египта. Представитель Украины уступал на протяжении всего поединка, однако сумел вырвать победу на последних секундах поединка.

За 12 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила восемь наград. Кроме Парвиза Насибова, серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.