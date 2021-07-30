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Олимпиада-2020: боксер Лысенко проиграла в четвертьфинале турнира

30 июля, 2021 пятница
09:13
Спорт

Боксер Анна Лысенко проиграла в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинка Анна Лысенко остановилась в шаге от полуфинала турнира среди женщин в весе до 69 кг. В четвертьфинале Олимпиады-2020 боксер проиграла представительнице Турции Бусеназ Сурменели единогласным решением судей.

В 1/8 финала Лысенко победила Умаиму Бель Ахбиб из Марокко - 5:0.

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Бокс
Токио-2020
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