Олимпиада-2020: боксер Лысенко проиграла в четвертьфинале турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Украинка Анна Лысенко остановилась в шаге от полуфинала турнира среди женщин в весе до 69 кг. В четвертьфинале Олимпиады-2020 боксер проиграла представительнице Турции Бусеназ Сурменели единогласным решением судей.



В 1/8 финала Лысенко победила Умаиму Бель Ахбиб из Марокко - 5:0.

27 июля Анна Лысенко стала первой представительницей сборной Украины по боксу, которая одержала победу на Олимпийских играх в Токио.