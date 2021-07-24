Олимпиада-2020: Билодид принесла Украине первую медаль Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В схватке за бронзовую медаль Дарья Билодид встречалась с Широй Ришон из Израиля, которая получила такое право в утешительных поединках после поражения от Уранцецег Мунхабат.

Украинка завоевала медаль в упорной борьбе. Основные 4 минуты встречи уже подходили к концу, когда украинка пошла в наступление и победила на удержании иппоном.

Награда Дарьи Билодид стала для Украины первой на Играх в Токио.

Напомним, 24 июля Дарья Билодид вышла в полуфинал Олимпийских игр в категории до 48 кг.

В полуфинале Олимпийских игр в Токио Дарья Билодид уступила японке Фуне Тонаки .

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