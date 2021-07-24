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Главная Спорт Олимпиада-2020: Билодид принесла Украине первую медаль Игр в Токио

Олимпиада-2020: Билодид принесла Украине первую медаль Игр в Токио

24 июля, 2021 суббота
12:51
Спорт

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид получила бронзу и принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В схватке за бронзовую медаль Дарья Билодид встречалась с Широй Ришон из Израиля, которая получила такое право в утешительных поединках после поражения от Уранцецег Мунхабат.

Украинка завоевала медаль в упорной борьбе. Основные 4 минуты встречи уже подходили к концу, когда украинка пошла в наступление и победила на удержании иппоном.

Награда Дарьи Билодид стала для Украины первой на Играх в Токио.

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Дарья Билодид
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