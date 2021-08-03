Олимпиада-2020: Бех-Романчук из-за пяти заступов осталась без медали в прыжках в длину
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук на Олимпийских играх в Токио сделала пять заступов в финальных соревнованиях по прыжкам в длину и финишировала пятой
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финале вице-чемпионка мира из Украины сделала только одну удачную попытку на 6,88 м, а в остальных у нее были заступы. В итоге Бех-Романчук финишировала пятой.
Олимпийской чемпионкой стала Малайка Михамбо из Германии, которая прыгнула на 7,00 м. Серебро получила Бритни Риз из США - 6,97 м, бронзу - нигерийка Эсе Бруме, которая также прыгнула на 6,97 м, но проиграла американке в попытках.
За 11 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила шесть наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.
Олимпиады-2020
Легкая атлетика
Прыжки в высоту
женщины
1. Малайка Михамбо (Германия) - 7,00 м
2. Бритни Риз (США) - 6,97 м
3. Эсе Бруме (Нигерия) - 6,97 м
5. Марина Бех-Романчук (Украина) - 6,88 м
- Напомним, 3 августа украинские борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насибов вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио .
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