Олимпиада-2020: Бех-Романчук из-за пяти заступов осталась без медали в прыжках в длину

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финале вице-чемпионка мира из Украины сделала только одну удачную попытку на 6,88 м, а в остальных у нее были заступы. В итоге Бех-Романчук финишировала пятой.

Олимпийской чемпионкой стала Малайка Михамбо из Германии, которая прыгнула на 7,00 м. Серебро получила Бритни Риз из США - 6,97 м, бронзу - нигерийка Эсе Бруме, которая также прыгнула на 6,97 м, но проиграла американке в попытках.

За 11 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила шесть наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.

Олимпиады-2020

Легкая атлетика

Прыжки в высоту

женщины

1. Малайка Михамбо (Германия) - 7,00 м

2. Бритни Риз (США) - 6,97 м

3. Эсе Бруме (Нигерия) - 6,97 м

5. Марина Бех-Романчук (Украина) - 6,88 м

Напомним, 3 августа украинские борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насибов вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио .

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