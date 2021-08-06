Олимпиада-2020: 15-летний Середа вышел в полуфинал турнира по прыжкам в воду
Украинский прыгун в воду Алексей Середа уверенно прошел в полуфинал Олимпийских игр
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В квалификации в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки Алексей Середа набрал 435,90 баллов. Этот результат помог 15-летнему украинцу выйти в полуфинал турнира.
Первое место в квалификации занял китаец Ян Цзянь, его результат - 546,90. Полуфинал турнира пройдет завтра, 7 августа.
За 14 дней соревнований Олимпиады-2020 Украина получила 13 медалей. Золото в категории до 87 кг выиграл борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Каратистка Анжелика Терлюга заняла второе место в весовой категории до 55 кг.
Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Людмила Лузан в гребле на каноэ.
Кроме этого, по меньшей мере серебряную награду Украины гарантировал боксер Александр Хижняк, который вышел в финал в категории до 75 кг.
- 6 августа украинская каратистка Анита Серегина не смогла квалифицироваться в полуфинал Олимпиады-2020. .
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