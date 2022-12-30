Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что самые богатые российские олигархи потеряли в этом году почти 95 миллиардов долларов благодаря строгим санкциям, введенным западными странами из-за войны в Украине. Они теряли по $330 млн в день с тех пор, как Кремль начал свое вторжение.

Больше всего потерял Роман Абрамович, бывший владелец футбольного клуба "Челси". Его состояние сократилось на 57% до $7,8 млрд в этом году, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Абрамович стал одним из первых олигархов, против которого 10 марта были введены санкции Великобритании после того, как министры обвинили его в "явных связях" с режимом Путина и принадлежности к группе богатых российских бизнесменов, у которых "кровь на руках".

Состояние Геннадия Тимченко, миллиардера, инвестора в энергетику и близкого друга Путина, сократилось на 48% - до $11,8 млрд, а Сулеймана Керимова, еще одного союзника российского президента, - на 41%, до $9 млрд, согласно индексу.

Известно, что правительство Великобритании заморозило более 18 миллиардов фунтов стерлингов активов, принадлежащих олигархам и другим россиянам. В общей сложности около двух десятков богатых россиян, отслеживаемых в ежедневно обновляемом списке Bloomberg, потеряли в 2022 году около $95 млрд.

2 ноября Великобритания ввела санкции против четырех российских олигархов за финансирование войны. Это касается более 1200 человек и 120 организаций, в том числе более 120 олигархов с состоянием более 140 миллиардов фунтов стерлингов. Ограничения ввели в отношении двух партнеров олигарха Романа Абрамовича - Александра Абрамова и Александра Фролова, у которых есть крупные пакеты акций российского производителя стали Evraz. В Британии заморозили активы этих олигархов. Капитал Абрамова оценили в 4,1 млрд фунтов стерлингов, а Фролова – 1,7 млрд. Также их инвестиции в недвижимость в Великобритании составляют около 100 млн фунтов стерлингов.

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