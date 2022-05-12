English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Олигархи, которые наживались на Украине и имели отношения с кремлем, теперь пытаются "отбелить" свою репутацию, - New Republic

Олигархи, которые наживались на Украине и имели отношения с кремлем, теперь пытаются "отбелить" свою репутацию, - New Republic

12 мая, 2022 четверг
18:13
война с Россией

Некоторые олигархи, проложившие путь для российского вторжения в Украину, хотят, чтобы их видели на правильной стороне войны

Об этом сообщает издание New Republic.

Украинские олигархи пытаются показать себя как настоящие патриоты, поддерживающие "прозападный" курс Украины. Для этого они получили поддержку ряда западных СМИ.

На прошлой неделе журналисты CNN встретились с Дмитрием Фирташем и назвали его "нефтяным бароном", выделяющим огромные средства в пользу Украины.

Спустя несколько недель после начала полномасштабного вторжения украинский олигарх Виктор Пинчук в The Wall Street Journal написал призыв к усилению поддержки Западом Украины. Его представили как "украинского промышленника и филантропа".

  • Напомним, Абрамович посетил Киев. Российский олигарх попытался возобновить переговоры между РФ и Украиной. После последнего раунда переговоров в Стамбуле 29 марта, на которых присутствовал Абрамович, не было никаких признаков прогресса . Переговоры зашли в тупик, а россияне продолжают блокировать Мариуполь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
олигархи
CNN
Читайте также:
Чалий
11 мая, 2022 среда
Китай перешел от наблюдения к нейтралитету: руководство оскорбило то, что Путин в Украине проиграет - дипломат Чалый
Пентагон
12 мая, 2022 четверг
США ограничили передачу Украине разведданных о высшем военном командовании РФ, - Washington Post
путін путлер
11 мая, 2022 среда
Путин отстранил разведчиков ФСБ от участия в войне из-за провалов в Украине, - The Times
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.45
    Покупка 31.45
    Продажа 32.03
  • EUR
    Покупка 32.99
    Продажа 33.72
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
12 мая
19:43
Более 6 млн граждан уехали из Украины из-за войны войны, – ООН
18:59
КПВВ "Каланчак" на админчерте с временно оккупированным Крымом
Крымчане ждут освобождения полуострова от оккупантов, - Денисова
18:53
Нидерланды готовы отказаться от российской нефти, - премьер-министр
18:42
Обновлено
Россияне нанесли ракетные удары по Полтавщине, 4 из них – по неработающему Кременчугскому НПЗ
18:30
Первую открытку с маркой с Зеленским отправили представителю РФ в Польше
18:28
Экс-посол Пекина в Киеве впервые в Китае допустил поражение России в войне в Украине, - СМИ
18:20
Литва отзывает посла из РФ и ликвидирует консульство в Петербурге
18:15
Интервью
Надеюсь, что сейчас мы не услышим "какая разница" от наших чиновников, – Юрий Журавель
18:09
Оккупанты называют Чернобаевку "чистилищем" и "кладбищем", - СБУ
17:47
Азовсталь
Сейчас ведем переговоры только о 38 тяжелораненых защитниках Азовстали. Прошу воздержаться от публичных комментариев, - Верещук
17:40
Тетради подписывают "Мариуполь. Ростовская область": в горсовете фиксируют доказательства того, что оккупанты намерены прямой интеграции Мариуполя в Россию
17:35
На улицах временно оккупированного Херсона появляются украинские флаги
17:35
Газпромбанк
Германия пока не может позволить полное эмбарго на российский газ
17:27
Мадонна собирает деньги для украинских детей, пострадавших от российской агрессии, - соучредитель фонда "Голоса детей" Сафаров
17:20
"Нам нужен британский и европейский ленд-лиз": Порошенко в эфире BBC
17:17
Эксклюзив
24 февраля началась война за возвращение часов к 90-му году ХХ века, - посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий
17:05
россия хакер
Российские боты провоцируют украинских пользователей соцсетей сдавать ценную информацию врагу
16:53
"Свозят тела на соцобъект, чтобы сымитировать авианалет российской авиации": РФ распространяет фейк о "провокации украинских спецслужб" в Днепре
16:50
Эксклюзив
Виктор Пысанко
Саботаж и диверсия со стороны командования Медицинских сил ВСУ, - майор Пилипец об увольнении руководителя Запорожского военного госпиталя
16:49
20 млн тонн зерна за 3 месяца. В ЕС был принят план поддержки сельскохозяйственного экспорта Украины
16:43
Эксклюзив
Андрей Рева
Программа социальных выплат 6500 грн и 2000 грн не имеет достаточного финансирования, - экс-министр соцполитики Рева
16:41
Латвийский сейм дал разрешение снести советский памятник в Риге
16:38
Болгария возглавила список стран ЕС по количеству зарегистрированных украинских беженцев со статусом временной защиты
16:36
Эксклюзив
Пытки током и сломанные плоскогубцами зубы: Евгений Чуднецов, побывавший в плену "ДНР", теперь воюет на Азовстали
16:26
Эпифаний
Митрополичий фонд привлек 20 млн гривен для строительства жилья в Киевской области
16:19
ГБР
Призвала подчиненных предать Украину и сотрудничать с оккупантами: судье с Харьковщины сообщили о подозрении в госизмене
16:12
Apple
App Store в РФ больше не принимает оплату через мобильные платежи, - Федоров
16:05
Еспресо
Еспресо возглавил рейтинг украинских телеканалов, которые лучше всего смотрят на youtube
16:04
Нарушение "старой истории добрососедства". Россия угрожает Финляндии из-за ее намерения присоединиться к НАТО
16:04
Эксклюзив
ЗСУ
В Харьковской области ВСУ почти вышли на границу с Россией, - депутат Харьковского горсовета
15:58
Нидерланды передадут Украине 5 САУ Panzerhaubitze 2000
15:54
Борис Джонсон
Я не вижу возможности нормализовать отношения с Путиным, - Борис Джонсон
15:52
взятка
Получил 1 млн грн "отката" за обеспечение правоохранителей на фронте: будут судить экс-начальника департамента Нацполиции
15:51
Россияне наращивают военное присутствие на острове Змеиный, чтобы блокировать украинские морские коммуникации, - пресс-секретарь Минобороны Украины
15:29
РФ приговорила пятерых крымских татар к 62 годам заключения суммарно по сфабрикованным делам
15:16
Эксклюзив
Украина победит Россию, как Давид победил Голиафа. Психологический практикум Олега Романчука
15:09
"Села" для беженцев и выплаты для принимающих семей. Власти Брюсселя обнародовали планы по поводу украинцев в Бельгии
15:05
Binance
Криптобиржа Binance закрыла переводы и вывод денег в иностранные банки для россиян
14:59
На Черниговщине начали сносить монумент "Три сестры", посвященный "дружбе" Украины, Беларуси и РФ
14:56
Эксклюзив
Важно, чтобы Украина никогда не согласилась на признание оккупированных территорий, – журналист Цымбалюк
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV