Об этом сообщает издание New Republic.



Украинские олигархи пытаются показать себя как настоящие патриоты, поддерживающие "прозападный" курс Украины. Для этого они получили поддержку ряда западных СМИ.



На прошлой неделе журналисты CNN встретились с Дмитрием Фирташем и назвали его "нефтяным бароном", выделяющим огромные средства в пользу Украины.



Спустя несколько недель после начала полномасштабного вторжения украинский олигарх Виктор Пинчук в The Wall Street Journal написал призыв к усилению поддержки Западом Украины. Его представили как "украинского промышленника и филантропа".

Напомним, Абрамович посетил Киев. Российский олигарх попытался возобновить переговоры между РФ и Украиной. После последнего раунда переговоров в Стамбуле 29 марта, на которых присутствовал Абрамович, не было никаких признаков прогресса . Переговоры зашли в тупик, а россияне продолжают блокировать Мариуполь.

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