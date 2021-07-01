"Олигархи - это прошлое": Зеленский о принятии за основу законопроекта о деолигархизации
Президент Владимир Зеленский отреагировал на принятие Верховной Радой в первом чтении законопроекта об олигархах в Украине
Об этом он написал в своем Twitter .
"Благодарю Верховную Раду за поддержку за основу моего законопроекта №5599 о деолигархизации. Олигархи - это прошлое. Все они должны стать просто крупными бизнесменами. Нам нужны прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех", - отметил Зеленский.
- Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах.
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