"Олигархи - это прошлое": Зеленский о принятии за основу законопроекта о деолигархизации

Об этом он написал в своем Twitter .

"Благодарю Верховную Раду за поддержку за основу моего законопроекта №5599 о деолигархизации. Олигархи - это прошлое. Все они должны стать просто крупными бизнесменами. Нам нужны прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех", - отметил Зеленский.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах.

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