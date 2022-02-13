Олигархи бегут чартерами из Украины. Рабинович говорит, что с 24:00 нардепов не будут выпускать

Об этом со ссылкой на Украинскую правду передает Еспресо.TV.



Среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье, - борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова.



Вместе с тем Колесников заявляет, что находится в Киеве и не собирается никуда ехать. По его словам, самолет вылетел в Прагу на техническое обслуживание.



В то же время, хотя один из бортов Ахметова вылетел из Украины в воскресенье, сам владелец "СКМ" покинул страну 30 января рейсом в Цюрих.



Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович.



По данным "Украинской правды" от двух источников внутри ОПЗЖ и двух людей, которым предлагали уехать, этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича. Журналисты обратились к нему за комментарием.



Еще 30 января, как и Ахметов, вылетел из Украины бизнесмен Виктор Пинчук.



Вадим Новинский покинул Украину 10 февраля рейсом Киев - Мюнхен.



В тот же день уехал за границу Александр Ярославский, кортеж которого сбил насмерть человека.



13 февраля, то есть уже сегодня, из Украины вылетели бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко, 12 февраля - Вадим Столар и Василий Хмельницкий.



В пресс-службе Ставницера подчеркнули, что он "улетел в командировку и на днях вернется в Украину".



В пресс-службе Хмельницкого сообщили, что он улетел с командой на обучение и должен вернуться в Украину 20 февраля. Там добавили, что этот тур был запланирован за три месяца и дети Хмельницкого остаются в Украине.





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