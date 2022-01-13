Олигарх из Китая пытался купить в Украине большую партию масок, - Данилов о том, как страна узнала о COVID-19

Об этом он сказал в интервью Украинской правде .



"Мы впервые обратили внимание на определенные события в конце декабря 2019 года. Кажется 23 декабря. В этот промежуток времени мы получили первое сообщение, что в городе Ухань что-то происходит. Тогда об этом никто не знал, никто не говорил", – рассказал Данилов.



Секретарь СНБО отметил, что его заместитель по гуманитарным вопросам Алексей Соловьев ему, что "очень опасная вещь". Алексей Данилов отдал приказ смотреть за данной ситуацией.

"А потом, как оно уехало-ушло, я вам передать не могу... Но могу рассказать случай, как наша медицинская система к этому была готова. О масках интересная история: чтобы вы понимали, у нас была оперативная информация о том, что один из китайских, можно даже назвать олигархов, звонил по телефону другому богатому человеку нашей страны и просил его, это было в январе месяце, о большой закупке масок", - проинформировал он.



По его словам, в Украине на это сразу отреагировали.

"Потому что понимали, если китайцы уже просят о помощи, это очень у них серьезно", - пояснил Алексей Данилов.Он добавил, что в феврале 2020 года состоялось совещание, где Виктору Ляшко (ныне министр здравоохранения – ред.) поручили отвечать за коронавирусную ситуацию.

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