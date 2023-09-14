Олигарх Дерипаска предлагает преодолеть технологическую отсталость РФ с помощью Азии и Африки

Об этом он заявил в интервью РБК, передает "Экономическая правда".

Подсанкционный олигарх считает, что единственным способом ускорить технологическое развитие экономики РФ есть инвестиции.

При этом он заявил, что российскому бизнесу трудно вкладывать деньги, поскольку кредиты слишком дорогие из-за высокой ставки Центробанка, а "образ будущего размыт".

"К сожалению, у России недостаточно на сегодняшний день капитала, поэтому он так дорог. Во-вторых, очень высокие риски. Мы сильно разбалансировали систему последние 12 лет.

Для нас единственный шанс – привлечь сюда инвесторов: китайских, индийских, индонезийских, из той же Африки", - утверждает Дерипаска. Он считает, что "притянуть за уши" их невозможно, но они придут, как только завершится война в Украине.

Перед началом войны, по данным Центробанка РФ, иностранный бизнес держал около $500 млрд в виде прямых инвестиций в российскую экономику. Но три четверти этой суммы – около $379 млрд – были обеспечены странами так называемого списка "недружественных", вложения которых прекратились после введения санкций и контрсанкций.

В добычу нужных ископаемых и обрабатывающую индустрия – отрасли, на которые приходится 50% русского ВВП и 40% занятости, - условные "враги" РФ вложили сумму, равную 20% всех главных фондов. Еще выше их доля в торговле (равна 80% основных фондов), финансах (почти 70%), а также в научно-технических отраслях (40%).

В то же время, на Китай приходилось $3,3 млрд прямых инвестиций в РФ – или 0,66% от общей суммы, а на Индию – лишь $613 млн, или 0,012%.