Ольга Сумская, дочь которой живет в России, прокомментировала возможную мобилизацию зятя
Украинская актриса Ольга Сумская отмечает, что тема ее родственных связей с Россией сейчас для нее самая болезненная
Об этом она рассказала в интервью с Татьяной Гончаровой.
Старшая дочь Ольги Сумской Тоня вместе с двумя детьми и мужем, российским актером Владимиром Ягличем, живет в Москве. После полномасштабного вторжения, она никак не комментировала войну в Украине.
Отвечая на вопрос о дочери в России, Ольга Сумская отметила, что эта тема для нее страшна и самая "болезненная". Она рассказала, что кроме волны травли, ей пишут слова поддержки украинцы, у которых тоже есть родственники в России.
Актриса назвала связи с семьей, которая в России, страшной зависимостью.
"Но ведь эти родственники там, и это страшная зависимость, и отчаяние, и абсолютная неспособность никак поддержать и помочь", - поделилась Сумская.
На слова ведущей о том, что теперь ее зять Владимир Яглич может быть мобилизован, Сумская ответила: "Это самая страшная тема, я боюсь даже обсуждать ее с дочерью. Поверь, я сейчас общаюсь на такие темы... простые... и она не говорит".
О себе Ольга Сумская добавила, что должна быть "максимально отдана сейчас волонтерскому делу".
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