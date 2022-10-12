Ольга Сумская, дочь которой живет в России, прокомментировала возможную мобилизацию зятя

Об этом она рассказала в интервью с Татьяной Гончаровой.

Старшая дочь Ольги Сумской Тоня вместе с двумя детьми и мужем, российским актером Владимиром Ягличем, живет в Москве. После полномасштабного вторжения, она никак не комментировала войну в Украине.

Отвечая на вопрос о дочери в России, Ольга Сумская отметила, что эта тема для нее страшна и самая "болезненная". Она рассказала, что кроме волны травли, ей пишут слова поддержки украинцы, у которых тоже есть родственники в России.

Актриса назвала связи с семьей, которая в России, страшной зависимостью.

"Но ведь эти родственники там, и это страшная зависимость, и отчаяние, и абсолютная неспособность никак поддержать и помочь", - поделилась Сумская.

На слова ведущей о том, что теперь ее зять Владимир Яглич может быть мобилизован, Сумская ответила: "Это самая страшная тема, я боюсь даже обсуждать ее с дочерью. Поверь, я сейчас общаюсь на такие темы... простые... и она не говорит".

О себе Ольга Сумская добавила, что должна быть "максимально отдана сейчас волонтерскому делу".

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