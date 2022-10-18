Ольга Сумская без макияжа показала, где прячется во время воздушных тревог
Украинская актриса Ольга Сумская поделилась фотографией из импровизированного укрытия посреди квартиры, в котором прячется во время угрозы ракетных ударов
Фотографию актриса обнародовала в своем Instagram.
Украинская актриса Ольга Сумская вместе с семьей живет в квартире в Киеве. После очередных обстрелов столицы артистка выложила фото, где показала свое укрытие. В двухуровневой квартире артистка прячется в коридоре.
На фото видно, что Сумская постелила импровизированную кровать рядом со шкафом для одежды и вешалкой.
"Держимся! Не забываем экономить электроэнергию! Мои манюни всегда дарят море любви!" – подписала снимок Ольга Сумская.
На фото актриса без макияжа, однако ее поклонники отметили, что она выглядит прекрасно.
- Недавно Ольга Сумская, дочь которой живет в России, прокомментировала возможную мобилизацию зятя. Муж ее дочери – российский актер Владимир Яглич. Сумка отметила, что тема ее родственных связей с Россией сейчас для нее самая болезненная
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