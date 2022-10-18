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Ольга Сумская без макияжа показала, где прячется во время воздушных тревог

18 октября, 2022 вторник
18:13
Таблоид

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась фотографией из импровизированного укрытия посреди квартиры, в котором прячется во время угрозы ракетных ударов

Фотографию актриса обнародовала в своем Instagram.

Украинская актриса Ольга Сумская вместе с семьей живет в квартире в Киеве. После очередных обстрелов столицы артистка выложила фото, где показала свое укрытие. В двухуровневой квартире артистка прячется в коридоре.

На фото видно, что Сумская постелила импровизированную кровать рядом со шкафом для одежды и вешалкой.

"Держимся! Не забываем экономить электроэнергию! Мои манюни всегда дарят море любви!" – подписала снимок Ольга Сумская.

На фото актриса без макияжа, однако ее поклонники отметили, что она выглядит прекрасно.

  • Недавно Ольга Сумская, дочь которой живет в России, прокомментировала возможную мобилизацию зятя. Муж ее дочери – российский актер Владимир Яглич. Сумка отметила, что тема ее родственных связей с Россией сейчас для нее самая болезненная

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