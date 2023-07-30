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Сборная Украины с Харлан финишировала четвертой на ЧМ-2023 по фехтованию

30 июля, 2023 воскресенье
15:50
Спорт

Украина заняла четвертое место на чемпионате мира по фехтованию на саблях – в борьбе за бронзу украинки уступили Южной Корее со счетом 32:45

Об этом пишет " Суспільне. Спорт ".

Отмечается, что, несмотря на проигрыш, украинки показали лучший результат на турнире - во всех других видах оружия украинцы не доходили до полуфинала, а лучшим результатом на турнире был четвертьфинал в женской шпаге.

Пока командные соревнования по фехтованию на саблях стали последними в программе чемпионата мира - 2023 для сборной Украины, который проходит в Милане. От нашей страны выступали: Алина Комащук, Юлия Бакастова, Елена Кровацкая и Ольга Харлан.

Выступления на ЧМ саблистки начали в субботу, 29 июля. Сначала украинки одолели Узбекистан со счетом 45:27, а затем четвертую сеяную Италию (45:33), выйдя в четвертьфинал. В четвертьфинале украинки победили США благодаря последнему удару Ольги Харлан – 45:44.

В полуфинале украинская сборная боролась с вице-чемпионками мира и Олимпиады-2020 – сборной Франции. В конце концов Украина проиграла со счетом 32:45.

Отмечается, что Харлан, лидер украинской сборной, разрешили выступать в женском командном турнире, приостановив срок действия ее дисквалификации, которую она получила из-за отказа пожать руку "нейтральной" россиянке Анне Смирновой.

Дисквалификация Харлан

27 июля на ЧМ в Милане Харлан победила Смирнову со счетом 15:7. После поединка украинка отказалась пожать сопернице руку. Россиянка, допущенная к соревнованиям в нейтральном статусе, после поражения устроила провокацию. Она 50 минут оставалась на фехтовальной дорожке и настаивала, что по правилам оппонентка должна пожать ей руку. В конце концов судьи засчитали украинке победу.

В следующем круге Ольга Харлан должна была встретиться с Иоанной Илиевой, однако не вышла на поединок. Болгарская саблистка автоматически прошла в следующий раунд.

В результате украинку дисквалифицировали за нарушение регламента.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал отменить дисквалификацию Ольги Харлан на Чемпионате мира по фехтованию.

Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой – 2008 в командных соревнованиях и шестикратной чемпионкой мира.

28 июля стало известно, что Международный олимпийский комитет автоматически квалифицировал украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан на Игры-2024.

Реакция Ольги Харлан: страна, которая терроризирует наше государство – терроризирует и спорт!

Вечером украинская фехтовальщица записала видеообращение в инстаграм, в котором поблагодарила всех за поддержку и подчеркнула, что ее поступок на дорожке относительно Смирновой – от всего сердца.

"Сегодня был, как вы видите, очень трудный и важный день. То, что произошло, создает очень много вопросов, но и очень много ответов. Мы поняли, что та страна, которая терроризирует наше государство, наших людей, наши семьи, также терроризирует и спорт.

Что произошло сегодня – это то, что и должно было произойти. Я не хотела пожимать руку этой спортсменке и действовала своим сердцем. Когда я услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать, дать мне черную карточку – это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли. Но потом я начала оживать, потому что вы, ваши месседжи, сториз, поддержка – поддержка каждого. А особенно поддержка от наших бойцов. Когда я слышу это, что я мотивирую их, что этот поступок их мотивировал, – невозможно передать. Благодарю каждого из вас, каждого бойца, который нас защищает.

Знаете, никогда никого нельзя принудить к миру. Особенно украинцев. Никогда. Никаких рукопожатий. Никогда. Потому так будет всегда. И я, вероятно, как все в этом мире, адекватном мире, понимаю, что правила должны измениться. Потому что меняется мир. Но то, что я чувствую от вас всех, – не передать словами. Спасибо каждому, чувствую все. Вы в моем сердце. Слава Украине", – сказала Харлан.

Дисквалификация

В следующем круге Ольга Харлан должна была встретиться с Иоанной Илиевой, однако не вышла на поединок. Болгарская саблистка автоматически прошла в следующий раунд.

Журналист Eurosport Марко Аркари сообщил , что украинку дисквалифицировали за нарушение регламента.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал упразднить дисквалификацию Ольги Харлан на Чемпионате мира по фехтованию.

Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой – 2008 в командных соревнованиях и шестикратной чемпионкой мира.

28 июля стало известно, что Международный олимпийский комитет автоматически квалифицировал украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан на Игры-2024.

Украина прекратила бойкот турниров с участием россиян и белорусов

30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых представлены спортсмены из России или Беларуси.

27 июля Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ , позволивший украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы в нейтральном статусе, а не под своими флагами. Таким образом, Украина отказалась от бойкота турниров, где атлеты из России и Беларуси выступают в нейтральном статусе.

Харлан стала первой украинской фехтовальщицей, встретившейся с россиянкой после полномасштабного вторжения РФ.

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