Олешки в Херсонской области оккупировали россияне, над горсоветом триколор врагов, - мэр
В Херсонской области в город Олешки вошли российские оккупанты и вывесили на здании администрации российский флаг
Об этом сообщил городской голова Олешек Евгений Рыщун.
"На городской администрации уже висит российское знамя, сейчас они полностью заходят в город, к сожалению", - сообщил Рыщук.
Также он добавил, что возник вопрос с патрулированием улиц.
"Местные патрули не будут сотрудничать с российскими. То есть россияне уже будут сами патрулировать улицы. Поэтому не выходите в комендантский час из домов", – сообщил Рыщук.
Мэр отметил, что городские коммунальные службы и парки будут в дальнейшем работать, поскольку до сих пор получают украинскую зарплату.
Вопрос эвакуации, по словам Рыщука, сейчас согласовывается с Киевом.
"Город почти пуст. Многие люди уехали за это время", - сказал городской голова.
Также он заверил, что до конца будет контролировать ситуацию, в частности из города будут вывозить мусор, будут работать коммунальные службы.
"Бои к нам еще не подошли, ночь обещает быть тихой", – подытожил Рыщук.
- Отметим, что это уже не первый раз, когда оккупанты заходили в город. Такое сообщение было 17 марта. А 4 апреля в городе Олешки Херсонской области из общежитий выгнали людей, чтобы там разместить 500 оккупантов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.64
- Актуальное
- Важное