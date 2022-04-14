Олешки в Херсонской области оккупировали россияне, над горсоветом триколор врагов, - мэр

Об этом сообщил городской голова Олешек Евгений Рыщун.

"На городской администрации уже висит российское знамя, сейчас они полностью заходят в город, к сожалению", - сообщил Рыщук.

Также он добавил, что возник вопрос с патрулированием улиц.

"Местные патрули не будут сотрудничать с российскими. То есть россияне уже будут сами патрулировать улицы. Поэтому не выходите в комендантский час из домов", – сообщил Рыщук.

Мэр отметил, что городские коммунальные службы и парки будут в дальнейшем работать, поскольку до сих пор получают украинскую зарплату.

Вопрос эвакуации, по словам Рыщука, сейчас согласовывается с Киевом.

"Город почти пуст. Многие люди уехали за это время", - сказал городской голова.

Также он заверил, что до конца будет контролировать ситуацию, в частности из города будут вывозить мусор, будут работать коммунальные службы.

"Бои к нам еще не подошли, ночь обещает быть тихой", – подытожил Рыщук.

Отметим, что это уже не первый раз, когда оккупанты заходили в город. Такое сообщение было 17 марта. А 4 апреля в городе Олешки Херсонской области из общежитий выгнали людей, чтобы там разместить 500 оккупантов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb