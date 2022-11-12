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Главная Общество "Олешки следующие". В Одессе беженцы из Херсона празднуют освобождение города

"Олешки следующие". В Одессе беженцы из Херсона празднуют освобождение города

12 ноября, 2022 суббота
16:41
Общество

Освобождение Херсона праздновали сегодня, 12 ноября, возле Оперного театра жители Херсонской области, которые эвакуировались в Одессу

Об этом сообщило издание " Думская ".

Сообщается, что люди приходили с государственными флагами, обнимались и поздравляли друг друга, в то время как проезжающие мимо автомобили приветствовали херсонцев сигналами клаксонов.

По словам Ирины Нуруллиной, пробывшей в оккупации полгода и сумевшей уехать только 11 сентября, она встретила новость о том, что подразделения Сил обороны зашли в ее родной город, слезами.

"Вчера, если честно ревела и сожалела - надо было потерпеть два месяца и я была бы там и видела все своими глазами, - рассказала Ирина. - Я вообще не была настроена выезжать, но с каждым днем ​​вокруг становилось все меньше своих людей , а чужаков все больше. Даже у себя дома я переставала чувствовать себя в безопасности. Чужаки рассказывали, что все это время мы жили неправильно, думали неправильно, разговариваем неправильно".

Также житель Каховки 10-летний Дима мечтает, что его город освободят в ближайшее время и он сможет увидеть родных.

"Я очень скучаю по моему родному городу. У меня там остался двоюродный брат, много друзей, две собаки, бабушка, дедушка, дядя, - говорит мальчик. - Когда я вчера узнал новость, я прыгал от радости и пел".

Отмечается, что в Одессе зарегистрировано 13 тысяч временно перемещенных лиц из Херсонской области.

  • 11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны.
  • 12 ноября в ОК "Юг" сообщили, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.
  • Институт изучения войны спрогнозировал, что украинские военные быстро возьмут под контроль населенные пункты на правом берегу Днепра в Херсонской области, поскольку россияне не способны их удерживать.
  • Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.
  • 12 ноября военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов заявил , что многие российские военные еще остались на правом берегу Днепра.

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Одесса
Херсон
война с Россией
Каховка
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