Оленовка – наша Катынь. Как спасти пленных защитников Мариуполя

Российское законодательство говорит, что если организация признана террористической — ее участники подлежат уголовной ответственности. Вполне вероятно, что оккупанты уже подумывают о заключении для командира полка "Азов" от 15 до 20 лет. Для Пташки, Ореста, медиков "Азова" - десять лет.

"Мы еще в Мариуполе понимали, что Россия устроит над нами показательную казнь. Им нужны громкие имена и громкие процессы, чтобы показать внутреннему потребителю, что вот эти националисты. И почему их надо убивать", - объясняет мне боец полка "Азов" Мариуполь, собирающий команду заново уже в другом городе.

Само подразделение уже отреагировало на решение россиян. Призвало Госдепартамент США и "уполномоченные органы других государств, считающих себя цивилизованными", признать Россию государством-террористом.

Я бы хотела обрадовать, что этот статус будет скоро и все наши заложники вернутся домой. Но автоматический статус будет блокировать контакты большинства мира с Россией. Особенно Индии и Китая, которые являются основными покупателями российской нефти. Администрация Джозефа Байдена сейчас направляет все усилия, чтобы найти альтернативу российским ресурсам и стать добрыми друзьями с Индией. Спикер палаты Конгресса США Нэнси Пелоси вчера публично показала Китаю его место. И как только США наведет порядок со всеми этими пунктами — Россию признают государством-террористом, но это будет нескоро.

Что же нам делать в условиях, когда каждый день важен для спасения наших защитников и истинных символов portrait of bravery?

Прежде всего, понять, что Россия не заинтересована в том, чтобы мотивированные герои, перемоловшие несколько элитных подразделений в фарш, вернулись домой живыми. Особенно если учесть, что хребет полка "Азов" в Мариуполе составляли либо местные, либо уроженцы ныне оккупированных территорий. Больше, не раскрывая всех деталей, скажу — часть тех ребят, которых удалось обменять до этого жестокого убийства, уже вернулись на фронт. И их цель - отомстить за Мариуполь. Мы можем сломать оккупантам этот сценарий. Правильная публичность, постоянные митинги в поддержку защитников Мариуполя за границей, флешмобы в соцсетях. Меня очень удивляют сообщения и спичи многочисленных ютуберок и звезд инстаграмма, которые на фоне Оленовки заговорили об "усталости от войны", "детоксе от негатива" и желании "наслаждаться жизнью без войны". Это напоминает попытку поставить на руинах Мариуполя розовую туристическую палатку в блестках. Ты можешь закрыть глаза и вообразить, что на берегу Индийского океана. Но это не меняет невзрачную реальность, где за право жить и дышать полной грудью украинцу еще нужно серьезно побороться. Не все вернутся с этой битвы живыми. Но где-то в застенках Оленовки сидит 21-летняя Катя Пташка. Она могла бы петь песни, играть на бандуре и ездить на классном байке. Но сейчас она в лапах российских оккупантов, где нежную, но сильную Катю могут либо замучить, либо посадить на минимум 10 лет. И освобождение этой девушки - дело чести нашего общества. Это лакмус для тех, кто вешает на себя бренды феминисток, защитников прав и патриотов.

Последние несколько дней после Оленовки мамы и жены пленных стали активнее искать своих родных. Все поняли, что такое Катынь нового времени — что замученный офицер польской или украинской армии, это единственное, что может порадовать российского "освободителя". Оленовка как раз стала триггером и в очередной раз доказала, что российские договоренности не стоят бумаги, на которой они подписаны. Должны помочь родным заложников советом, консультацией, давлением. Никто из родственников пленных не думал, что встретится один на один с русским молохом. Но такова реальность. И каждый пленник должен быть в списках, должен иметь имя и историю. Чтобы среди тысяч людей не потеряться и иметь право на жизнь.

А теперь немного вернемся к 16 мая, когда Владимир Зеленский объявил о достигнутых договоренностях с минобороны России о вывозе наших защитников Мариуполя из "Азовстали" на оккупированную территорию.

"Благодаря действиям украинских военных - ВСУ, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят", - сказал тогда в вечернем обращении президент.

Об именно такой форме договоренностей сказала и заместитель министра обороны Анна Маляр. Родственники пленных "Азова" и 555-го военного госпиталя Мариуполя говорят, что именно госпожа Маляр долго просила их воздержаться от публичности и избегать интервью. Потому что это не ко времени и может навредить. Но параллельно та же публичность и постоянные интервью позволили Олегу Буряку, чиновнику Запорожской райгосадминистрации — забрать, наконец, несовершеннолетнего сына из многомесячного плена. Это вопрос к тому, как коммуницировать правильно.

А дальше вернемся к ООН. Гаранту безопасности наших пленников в Оленовке.

В дальнейших интервью после "экстракции" на вопрос, есть ли доступ к пленникам — руководительница мониторинговой комиссии ООН Матильда Богер сказала: "так а мы в Оленовке не были. Нас туда не пускают и ничего не рассказывают".

Честно говоря, вернувшиеся из плена ребята рассказали более чем элитная международная юрист. Вот как описал атмосферу первых недель Аленовки азовец Дмитрий Усиченко, которого удалось вернуть из плена: "Они всех азовцев боятся. Я слышал историю, что когда зашел Редис на СИЗО, азовцы выстроились и он крикнул своим голосом: "Слава Украине!" и они ему ответили. И тогда все эти вертухаи обосрались".

Многие из наших читателей видели возмутительное заявление мониторинговой комиссии ООН о кастрации украинского военного в Северодонецке.

Где упомянутая выше Матильда Богнер сделала манипулятивную словесную конструкцию, где военные России в докладе называются нейтрально "мужчиной, который является, вероятно, членом ВС РФ", то есть, может является, а может Россия здесь ни при чем, однако во втором эпизоде, который касается украинцев, уже ничего не сглаживается, и приговор однозначен: "украинские военные стреляют в ноги". Почему же такая пристрастность?

Матильда Богнер до назначения в комиссию, 9 летв Украине занималась "защитой прав человека в Беларуси". Учитывая, что представляет собой Беларусь, мы видим замечательные результаты работы. Также госпожа Богнер часто встречается и проводит переговоры с некой Дарьей Мороз, "омбудсменкой ДНР".

С марта делала вбросы о "пытках" бедных солдатиков российских ВСУ.

После деоккупации Киевщины говорила о том, что украинская сторона тоже виновата в разрушениях, потому что с "тяжелым оружием и тяжелой техникой".

Что касается профессиональной квалификации, то в публичных интервью она признавалась, что ни разу (!) миссия ООН не посетила пленный гарнизон Мариуполь в Оленовке. Не напряглись "гаранты" даже тогда, когда где-то за неделю до массового убийства в Оленовке вертухаи вырыли несколько рядов могил вблизи бараков. Это отчетливо зафиксировала международная расследовательская группа Bellingcat.

Еще об одном гаранте – Международный комитет Красного Креста. По моим данным, пока на оккупированных территориях находились французские волонтеры, связь с женами реально была. А дальше, после отъезда этой миссии в Париж, все. И следующая новость от МККК только предложение посодействовать спасению раненых при взрыве в Оленовке.

Относительно МККК от родственников пленных защитников Мариуполя есть неоднозначные мнения. Но большинство все же сходится, что с ними нужно иметь контакт. Российское отделение имеет непрямой доступ на оккупированную территорию и главный плюс, который может получить от них семья пленника — подтверждение того, что родственник жив. Для этого работать с этой организацией нужно.

Еще один вопрос, который начали задавать родственники пленных: есть ли шансы, что Россия согласится обменять наших родных, несмотря на это объявление "Азова" террористической организацией?

Нам нужно серьезно подумать о повышении качества нашего обменного фонда. Уже есть подтвержденные факты, когда любого нашего пленника меняли без вопросов на кадыровцев и вагнеровцев. Очень ценны россияне спецназовцы, разведчики и кадровые высокопоставленные офицеры. Надо подумать о российской агентуре, сознательно работавшей на врага много лет — потому и удивляет, когда украинские суды выпускают под залог мэров, директоров школ и знаменитых провокаторов, которые первыми заявили гражданам и коллективам, что Россия здесь будет навсегда. Учитывая, что Россия уже фактически действует как государство-террорист, нам следует подумать над нетривиальными методами, как улучшить свой обменный фонд. Опыт Симона Визенталя по поиску военных преступников, которые замаскировались под "простых россиян" - здесь как никогда на руку. Нам нужно быть морально готовыми, что это борьба не на 2-3 недели и не до зимы. Это история на долгие десятилетия.

США более 20 лет после теракта 11 сентября искала сообщника Бен-Ладена и организатора "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири. Они смогли отомстить за своих убитых. И это свидетельствует, что хорошая месть — дело нескорое, но должно точно попасть в цель.

Мы обязательно выживем. Мы спасем наших героев, хоть и не всех. Об этом следует говорить честно. Мы обязательно должны осмыслить, что такое ООН и МККК — и можем ли мы под их гарантии отдавать нашу жизнь.

Меня радует, что все наши силовые структуры написали общее письмо и спросили, а где же ваши гарантии от 16 мая.

И нам нужно знать имя каждого нашего героя. Они должны быть публичными, потому что это спасает жизнь.

Я хочу слышать меньше рассказов от жен пленных Мариуполя о последних звонках от мужчин. Где они говорили женам: "Катя, Аня, Лена: думаю, я уже все. Ищи нашему ребенку другого папу". И напоследок. Россияне совершили большую ошибку, потому что хотели напугать Азов. А "Азов" уже объявил охоту на исполнителей страшного преступления. Я знаю, эти смогут. И рука не дрогнет.