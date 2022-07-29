Об этом Алексей Резников написал в Twitter.

"Обстрел Россией тюрьмы в Оленовке — это украинская Катынь. Пытки и убийства украинских военнопленных — это нарушение Женевских конвенций. Россия — это непримиримое террористическое государство, которое должно быть побеждено на поле боя", — считает украинский министр обороны.

СБУ, ВСУ и разведка потребовали от ООН и Красного Креста приехать на место теракта.

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что зверства россиян, которые они творят над нашими военнопленными, вызывают ярость, и Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного.

СБУ перехватила разговор кафиров об обстреле тюрьмы в Оленовке: "Это все ложь. Они сами уничтожили казармы, там было 200 человек"

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 - ранены. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать РФ государством-террористом.

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