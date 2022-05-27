Олегу Сенцову присвоили звание штаб-сержанта
Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля, который сейчас защищает Украину, получил звание штаб-сержанта
Об этом он сообщил в Facebook.
"В ходе моей командировки на Донбасс, выяснилось, что я начал делать военную карьеру. Мне присвоено звание штаб-сержанта (что бы это не значило). Погон еще не имею, поэтому публикую фото шлема и моей эмочки", - написал Сенцов. .
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- 14 марта Олег Сенцов сообщил, что служит в войске под Киевом.
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- 25 мая Олег Сенцов рассказал об одном дне на фронте.
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