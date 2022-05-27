Олегу Сенцову присвоили звание штаб-сержанта

Об этом он сообщил в Facebook.

"В ходе моей командировки на Донбасс, выяснилось, что я начал делать военную карьеру. Мне присвоено звание штаб-сержанта (что бы это не значило). Погон еще не имею, поэтому публикую фото шлема и моей эмочки", - написал Сенцов. .

Лента "Носорог" Олега Сенцова за первую неделю проката собрала более 3,5 млн грн. По 10 гривен с каждого билета направляли фонду "Вернись живым".

14 марта Олег Сенцов сообщил, что служит в войске под Киевом.

Позже фильм "Носорог"стал первым украинским игровым фильмом, который показывает Netflix.

25 мая Олег Сенцов рассказал об одном дне на фронте.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb