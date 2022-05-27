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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Олегу Сенцову присвоили звание штаб-сержанта

Олегу Сенцову присвоили звание штаб-сержанта

27 мая, 2022 пятница
20:56
война с Россией

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля, который сейчас защищает Украину, получил звание штаб-сержанта

Об этом он сообщил в Facebook.

"В ходе моей командировки на Донбасс, выяснилось, что я начал делать военную карьеру. Мне присвоено звание штаб-сержанта (что бы это не значило). Погон еще не имею, поэтому публикую фото шлема и моей эмочки", - написал Сенцов. .

  • Лента "Носорог" Олега Сенцова за первую неделю проката собрала более 3,5 млн грн. По 10 гривен с каждого билета направляли фонду "Вернись живым".
  • 14 марта Олег Сенцов сообщил, что служит в войске под Киевом.
  • Позже фильм "Носорог"стал первым украинским игровым фильмом, который показывает Netflix.
  • 25 мая Олег Сенцов рассказал об одном дне на фронте.

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