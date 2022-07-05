Олег Сенцов женился
Украинский режиссер и эксполитзаключенный Олег Сенцов во второй раз создал семью
Об этом сообщил сам Олег Сенцов
Украинский кинорежиссер, сценарист, писатель и общественный активист Олег Сенцов во второй раз женился. Его жену зовут Вероника Вельча. Она является старшим директором по коммуникациям в консультативной фирме по связям с общественностью Ridgely Walsh.
"Женился", - лаконично подписал фото с избранницей на своей странице в facebook генеральный директор кинокомпании "Край Кинема", лауреат Премии Сахарова за свободу мнения Европарламента и Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Олег Сенцов.
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