Олег Сенцов получил вторую контузию
Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов во время боевых действий в Запорожской области получил вторую контузию
Об этом он написал 10 сентября в Facebook.
"Со мной все хорошо. Спасибо тем, кто поддерживал меня и мою семью в это сложное время. Очередная позиция взята", - написал Сенцов.
По его словам, на этот раз не обошлось без потерь: "Многие ранены: обломки и пулевые. Мне повезло - легкая контузия и снова надрыв перепонки".
"Госпитализироваться нет нужды, еще много работы, и не только под Работино. Каждый бой всегда кажется сложнее предыдущего, но этот был на самом деле таким", - поделился воин.
Он также поделился фотографией "маленького подарочка", который он нашел в своем бронежилете.
Фото: Олег Сенцов
- Напомним, что первую свою контузию Олег Сенцов получил 8 июля в ходе контрнаступления ВСУ.
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