Олег Сенцов получил вторую контузию

Об этом он написал 10 сентября в Facebook.

"Со мной все хорошо. Спасибо тем, кто поддерживал меня и мою семью в это сложное время. Очередная позиция взята", - написал Сенцов.

По его словам, на этот раз не обошлось без потерь: "Многие ранены: обломки и пулевые. Мне повезло - легкая контузия и снова надрыв перепонки".

"Госпитализироваться нет нужды, еще много работы, и не только под Работино. Каждый бой всегда кажется сложнее предыдущего, но этот был на самом деле таким", - поделился воин.

Он также поделился фотографией "маленького подарочка", который он нашел в своем бронежилете.

Фото: Олег Сенцов