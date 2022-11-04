Олег Псюк: интересные факты об артисте
Олег Псюк – украинский рэпер, фронтмен и основатель группы "Kalush" (с 2019 г.) родился в городе Калуш 16 мая 1994 года
Сценический псевдоним Олега – Псючий Сын. Успел поработать на строительстве, заводе и кондитерской фабрике.
Образование Олега – Калушский политехнический колледж, Львовский лесотехнический университет. С детства мечтает о записи хита с Эминемом. Олег Псюк пишет рэп с 2009 года. Первый трек Олега был посвящен… классной руководительнице. Музыканты Kalush со временем создали еще один музыкальный проект Kalush Orchestra. Отличие от первого коллектива – акцент на рэп с украинской аутентикой и фольклорными мотивами. От Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2022" с группой "Kalush Orchestra" одержал победу, исполнив песню "Стефания" ("Stefania").
На этом же конкурсе Олег со сцены сказал всему миру:
"Я прошу каждого из вас, пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите Азовстали прямо сейчас!"
С 2022 года Олег – почетный гражданин города Калуша.
29 мая Сергей Притула рассказал, что во время благотворительного аукциона для ВСУ панама Олега была продана за 11 млн гривен, а кубок победителей Евровидения-2022 – за $900 000.
Фото: Gettyimages
Сердце Олега уже занято, он встречается с девушкой по имени Александра.
Олег и его группа дают благотворительные концерты в пользу ВСУ.
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