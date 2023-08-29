Олег Барна с побратимами, погибшими во время штурма в Донецкой области, посмертно награждены орденами Украины

Об этом сообщил Петр Порошенко.

"Наш собрат Олег Барна был отмечен орденом "За мужество" ІІІ степени. Заслуженную награду получил и его командир Валерий Дорохов, вместе с которым они погибли во время штурма на Донетчине. Удостоены и воины 68 бригады, которые с ними были в штурмовой группе" – сообщил Порошенко.

"Наша команда этого требовала. Для меня это было делом чести. Нас услышали. Олег ушел на фронт добровольцем, а погиб как Герой. Его не остановила пуля, которую получил в Мариинском парке в 2014 году. Тогда же впервые ушел на фронт. Без всяких колебаний вернулся в строй в 2022, несмотря на инвалидность", – напомнил Порошенко.

"Твое упрямство многим не нравилось. А правдивость до сих пор режет кому-то глаза. Но мы не забудем твой подвиг, как и твоих собратьев, которые до сих пор ждут своих наград. Спасибо за службу, друг. Вечно буду помнить твои истории. Война забирает лучших из нас...", – пишет пятый президент.