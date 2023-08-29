Олег Барна с побратимами, погибшими во время штурма в Донецкой области, посмертно награждены орденами Украины
Олег Барна вместе с бойцами своей штурмовой группы, погибшими во время боевых действий вблизи села Павловка Донецкой области 17 апреля 2023 года, посмертно награждены орденами Украины
Об этом сообщил Петр Порошенко.
"Наш собрат Олег Барна был отмечен орденом "За мужество" ІІІ степени. Заслуженную награду получил и его командир Валерий Дорохов, вместе с которым они погибли во время штурма на Донетчине. Удостоены и воины 68 бригады, которые с ними были в штурмовой группе" – сообщил Порошенко.
"Наша команда этого требовала. Для меня это было делом чести. Нас услышали. Олег ушел на фронт добровольцем, а погиб как Герой. Его не остановила пуля, которую получил в Мариинском парке в 2014 году. Тогда же впервые ушел на фронт. Без всяких колебаний вернулся в строй в 2022, несмотря на инвалидность", – напомнил Порошенко.
"Твое упрямство многим не нравилось. А правдивость до сих пор режет кому-то глаза. Но мы не забудем твой подвиг, как и твоих собратьев, которые до сих пор ждут своих наград. Спасибо за службу, друг. Вечно буду помнить твои истории. Война забирает лучших из нас...", – пишет пятый президент.
- Бывший народный депутат Украины Олег Барна погиб на войне в возрасте 55 лет. По предварительным данным, он погиб 17 апреля за день до своего дня рождения.
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