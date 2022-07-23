Олаф Шольц: зависимость от России было ошибкой и мы ее исправляем

Политика начинается с точки зрения реальности. Особенно тогда, когда реальность нам не нравится

Наша новая реальность включает возвращение империализма в Европу. Многие надеялись, что тесные хозяйственные связи и взаимозависимости принесут с собой стабильность и безопасность. Путин уничтожил эти надежды своей войной против Украины. Российские ракеты повлекли за собой огромные разрушения не только в Харькове. Мариуполе или Херсоне, но также превратили в руины европейское и международное устройство последних десятилетий.

К тому же, состояние Бундесвера и гражданских оборонных структур, а также уж очень большая зависимость нас от российского энергетического сырья свидетельствуют, что по окончании холодной войны мы обманывались относительно собственной безопасности. Политика, экономика и большая часть общества слишком охотно сделали далеко идущие выводы из утверждения бывшего министра обороны, согласно которому Германию окружают исключительно друзья.

Это была ошибка.

После переломного момента, которым стала атака Путина на Украину, уже ничего не будет как прежде. Поэтому все не может оставаться так, как есть!

Однако сама по себе констатация переломного момента еще не является программой. Из него следует призыв к действию – для нашей страны, для Европы, для международного сообщества. Должны сделать так, чтобы Германия была более безопасной и способной к сопротивлению, ЕС более независим, а международный порядок подготовлен для будущего.

Поддержка Украины так долго, как она будет в ней нуждаться

Новая действительность – это 100 миллиардов евро, которые мы назначили на специальные отчисления для Бундесвера. Они являются самым большим переломом в политике безопасности ФРГ. Мы оснастим наших военных снаряжением и умениями, которые им нужны для обороны страны и союзников в новых условиях.

Упрощаем и ускоряем нашу слишком инертную систему заказов. Поддерживаем Украину – так долго, как она будет нуждаться: экономически, гуманитарно, финансово, а также поставки оружия. Одновременно предупреждаем превращение НАТО в участника в войне.

И, наконец, покончим с нашей энергетической зависимостью от России. Мы уже сделали это на примере угля. Хотим прекратить импорт нефти из России до конца года. Что касается газа – доля импорта из России уже снизилась с 55 до 30%.

Выбранный путь нелегок даже для такой сильной и богатой страны как наша. Нам потребуется выносливость. Уже сейчас многие из сограждан испытывают последствия войны, прежде всего, высокие цены на продукты и бензин. Многие с беспокойством ожидают очередных счетов за электричество или газ. В связи с этим федеральное правительство назначает финансовую помощь в размере более €30 млрд для поддержки граждан. Различные действия уже начинают приносить результат.

Это кризис неведомых до сих пор масштабов

Однако в реальности мировая экономика столкнулась с вызовом, который не знала уже десятилетиями. Разорванные логистические цепочки, нехватка сырья, вызванная войной неопределенность на энергетических рынках – все это накручивает мировые цены.

Ни одна страна в мире не может сама противостоять такому развитию ситуации. Должны держаться вместе и действовать совместно – аналогично, как в нашей стране произошло понимание в рамках скоординированного сотрудничества между работодателями, профсоюзами, учеными и политиками, принимающими решения. Сейчас я убежден, что мы выйдем из кризиса более сильными и более независимыми, чем были в его начале. Это наша цель.

Мое правительство заранее решило как можно быстрее освободить нас от энергетической зависимости от России. Уже в декабре прошлого года, то есть за два месяца до войны, мы работали над тем, как в случае внезапной аварийной потребности могли бы обеспечить нашу страну энергией. Когда в феврале Путин начал свою войну, мы уже были в состоянии действовать немедленно.

Планы, предполагавшие, между прочим, диверсификацию наших источников энергии или строительство терминалов сжиженного газа, уже были готовы. И сейчас они вводятся в эксплуатацию. Временно и с тяжелым сердцем мы вынуждены включить угольные электростанции.

Что касается газохранилищ, то уже определены минимальные уровни заполнения – как ни странно, раньше этого не делалось. Сейчас они заполнены больше, чем в это же время в прошлом году.

Одновременно продолжающаяся ситуация вдохновляет нас к реализации нашей цели быстрее, чем сейчас, развивать возобновляемые источники энергии. В связи с этим федеральное правительство значительно ускорило процедуры планирования постройки солнечных и ветровых электростанций.

Чем больше энергии в ближайшее время мы все – промышленные производства, домохозяйства, города и общины – сейчас сэкономим, тем лучше.

Не идем по этому пути одиноко. Мы объединены в рамках ЕС, а в рамках НАТО мы вовлечены в мощный военный союз. И действуем, опираясь на крепкие убеждения и солидарность с Украиной, чье существование стоит под угрозой, а также ради нашей собственной безопасности.

Путин, перекрывая газовый вентиль, использует против нас энергию как оружие. Даже СССР не прибегал к подобному в годы зимней войны. Если сейчас не противопоставим путинской агрессии ничего, он может пойти дальше.

Мы уже это видели – вторжение в Грузию в 2008 году, затем аннексия Крыма в 2014 году, нападение на Восточную Украину и, наконец, в феврале этого года атака на всю страну. Разрешение на то, что Путину пройдет безнаказанно, означал бы, что сила может ломать право практически без последствий. Тогда под угрозой оказались бы наши собственные свободы и безопасности.

"Мы уже не можем исключать атаку на территориальную целостность союзников"

Это предложение вошло в новую стратегическую концепцию НАТО, которую 30 союзников приняли в ходе Мадридского саммита в конце июня. Мы воспринимаем ее совершенно серьезно и действуем соответственно.

Германия значительно увеличит свое присутствие на восточном фланге Североатлантического союза – в Литве, Словакии и Балтийском море. Делаем это, чтобы удержать Россию от нападения на Альянс. Тем самым мы четко показываем – да, мы готовы защищать каждую часть территории НАТО так, как собственную страну. Уверяем в этом. И можем полагаться на это заверение каждого из наших союзников.

Эта новая реальность также обусловлена ​​тем, что страны Европейского Союза стали ближе друг другу за последние месяцы. ЕС отреагировал на агрессию России очень единодушно и ввел беспрецедентно жесткие санкции. Санкции, которые каждый день действуют немного сильнее предыдущего.

Путину не следует обманывать себя – мы с самого начала отдавали себе отчет, что будем вынуждены поддерживать санкции в действии в течение длительного времени. Также для нас очевидно, что в случае заключения мира под диктовку России ни одна из санкций не будет снята. У России нет другого пути, кроме такого понимания с Украиной, которое было бы приемлемым для украинцев.

Путин хочет поделить наш континент на сферы влияний, на потуги и вассальные государства

Мы знаем, до какой катастрофы довел когда-то европейцев такой способ вести политику. В этой связи во время последнего заседания европейского совета мы дали однозначный ответ. Ответ, который навсегда изменит облик Европы – мы предоставили Украине и Молдове статус государств – кандидатов в ЕС и подтвердили европейские перспективы Грузии.

Также мы подтвердили, что перспектива членства всех шести балканских государств должна стать реальностью.

Эти страны являются частью нашей семьи. Хотим видеть его в ЕС. Конечно, путь в ЕС сопровождается многочисленными условиями. Важно сказать это откровенно, поскольку не было бы ничего хуже, чем дать миллионам жителей тех стран обманчивую надежду. Но путь открыт и цель ясна.

В последние годы справедливо заявляли о том, что ЕС должен стать геополитической единицей. Эта цель амбициозна и совершенно верна. Принимая исторические решения в последние месяцы, ЕС делает большой шаг в ее направлении.

С до сих пор неслыханной решительностью и единством заявляем: не можем допустить успеха путинского неоимпериализма.

премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Конец разрешения на эгоистическую блокаду важных решений ЕС

Но мы не можем остановиться на этом. Нашей целью должно быть соединение рядов во всех тех сферах, в которых уже слишком долго ищем решений. Между прочим, речь идет о миграционной политике, создании европейской системы обороны, технологическом суверенитете и иммунитете демократий относительно действий авторитарных государств. В ближайшие месяцы Германия представит предложения по этим проблемам.

Мы полностью осознаем последствия наших решений по геополитическому измерению ЕС. ЕС является подлинной антитезой империализма и автократии. Поэтому мы – соль в глазу таких властителей, как Путин. Постоянное несогласие, постоянный диссонанс между государствами-членами ослабляет нас.

Поэтому важнейшим ответом Европы на эту паузу является единство. Обязательно должны сберечь его и углубить. Для меня это означает прекращение эгоистической блокировки европейских решений отдельными государствами-членами. Больше никаких национальных действий, причиняющих вред Европе в целом. Мы просто не можем позволить себе национальное вето, например во внешней политике, если хотим, чтобы наш голос был услышан в мире конкурирующих мощных игроков.

В глобальном масштабе этот вызов также обостряет уже существующие проблемы, такие как бедность, голод, нарушенные цепочки поставок и дефицит энергетического сырья, показывая нам очень жестокими последствиями империалистической и реваншистской политики власти.

Отношение Путина к Украине и другим странам Восточной Европы является неоколониальным. Он совершенно открыто мечтает о создании новой империи вроде Советского Союза или царизма.

Мировые автократы очень внимательно наблюдают за тем, удастся ли ему. Есть ли в XXI веке возможное право сильного или все же – сила права? Изменится ли устройство множественного участия в нашем многополярном мире на игру без правил? Это вопросы, которые неотступно висят над нами во всей своей выразительности.

Из разговоров с нашими партнерами из Глобального Юга знаю, что многие из них наблюдают этот риск. Однако для многих война в Европе является чем-то далеким, притом что часто ощущают ее последствия напрямую. В такой ситуации стоит взглянуть на то, что объединяет нас со странами Глобального Юга: приверженность демократии, какими бы разными не были ее очертания в наших странах, Декларация Объединенных Наций, правосудие, принципиальные ценности, вроде свободы, равенства, солидарности и достоинства каждого человека Эти ценности не ограничиваются Западом как географическим понятием. Мы разделяем их с гражданами и гражданками по всему миру. Чтобы защитить эти ценности перед автократией и авторитаризмом, нам нужно тотальное сотрудничество демократий, особенно вне Запада в классическом понимании.

Чтобы это удалось, должны проблемы Глобального Юга сделать нашими проблемами, должны избегать двойных стандартов и сдержать наши обещания этим странам.

Слишком часто мы утверждали, что мы равны, но на самом деле не действовали так, как равные. Нам нужно это изменить хотя бы потому, что многие Азии, Африки и Латинской Америки уже давно находятся в равных условиях с нами по количеству населения и экономической мощи. Понимая это, недавно я пригласил своих коллег из Индии, Южной Африки, Индонезии, Сенегала и Аргентины на саммит G7 в Германии. Мы пытаемся вместе с ними и многими другими демократиями найти решение проблем нашего времени: продовольственного кризиса, изменения климата и пандемии. Во всех этих областях мы достигли ощутимого прогресса на саммите G7. Этот прогресс рождает доверие, в том числе к нашей стране.

Мы можем опираться на это, если Германия возьмет на себя ответственность за Европу и ответственность в мире в эти трудные времена. Это может означать только: совместно вести и объединять – разрабатывая вместе с другими решения, отказываясь действовать в одиночку. Соединяя как страна в центре Европы, как страна, лежавшая с обеих сторон железного занавеса – Восток и Запад, Север и Юг.

Путинская пропаганда провозглашает, что Германия и вся Европа замерли в собственном самодовольстве и больше не в состоянии защитить свои ценности. Еще недавно такого же мнения были некоторые наблюдатели в нашей стране. В последние месяцы мы пережили другую, новую реальность.

ЕС привлекателен, как никогда, открывается для новых членов и одновременно будет реформироваться. НАТО редко было настолько жизнеспособным, а, принимая Швецию и Финляндию, увеличится на двух сильных приятелей. По всему миру демократические страны взаимно сближаются, формируются новые союзы.

Также и Германия меняется перед лицом кризиса, вызванного войной в Украине. Она показывает женщинам, какую ценность имеют демократия и свобода и что их следует защищать. Это освобождает новые силы. Силы, которые потребуются нам в ближайшие месяцы. Силы, позволяющие нам совместно творить будущее. Силы, живущие в нашей стране, то есть в действительности.

Текст опубликован в издании "Frankfurter Allgemeine Zeitung"