"Мы мобилизуемся как страна, потому что мы солидарная страна. Мы это переживем", – сказал Шольц.

"Германия подготовилась – например, что Россия в значительной степени прекратит поставки газа", - отметил Шольц.

Россия на прошлой неделе прекратила поставки газа по Nord Stream 1, после чего представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблемы с поставкой газа по "Северному потоку" будут сохраняться до тех пор, пока не будут сняты западные санкции. Федеральное правительство готовится к тому, что подобная ситуация сохранится.

Шольц также упомянул о строительстве терминалов сжиженного газа на северном побережье Германии, сравнительно высоком уровне заполнения газохранилищ, запланированном использовании угольных электростанций для производства электроэнергии и продолжении работы атомных электростанций. Кроме того, федеральное правительство составило пакет помощи, чтобы помочь людям.

Напомним, Bloomberg прогнозирует энергокризис до 2025 года.

8 сентября Европейский Союз предложил ограничить цену на российский газ в среду после того, как президент Владимир Путин пригрозил прекратить все поставки энергии.

Напомним, 9 сентября канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложение ограничить цену на весь импорт газа в ЕС, утверждая, что продвигающие такую идею страны не учитывали последствия такого радикального шага.