Олаф Шольц посетил украинских военных во время танковых учений в Германии и пообещал дальнейшую военную поддержку

Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление канцлера.

"Украина имеет право защищать свою страну, целостность, независимость и суверенитет", - сказал Канцлер Германии.

Шольц повторил, что Германия продолжит поставлять Украине тяжелые системы вооружения, в том числе самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня и систему противовоздушной обороны IRIS-Т, способную "осуществлять защиту воздушного пространства целого города".

Амбасадор Германии в Украине Анка Фельдгузен убеждена, что поддержка Украины немецким обществом и правительством тверда и прогнозирует дальнейшее сотрудничество. 12 августа она подчеркнула, что список тех вооружений, которые Германия уже поставила Украине впечатляет, если вспомнить, что до 24 февраля страна говорила, что принципиально никогда не будет поставлять украинцам оружие.

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