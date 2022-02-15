Олаф Шольц отказался делать ПЦР-тест у российских медиков перед встречей с Путиным
По прибытии в Москву для переговоров с президентом РФ канцлер Германии Олаф Шольц не стал делать российский ПЦР-тест на коронавирус
Об этом сообщает DW.
По прибытии в Москву во вторник, 15 февраля, канцлер Шольц отказался от предложения российской стороны сделать ему тест на коронавирус перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Вместо этого он решил сделать тест у врача посольства Германии в Москве.
По данным издания, немецкая сторона пригласила представителей органов здравоохранения России присутствовать на тестировании Шольца. Весь комплект, необходимый для проведения теста, был доставлен из Германии. Сам Олаф Шольц, члены его делегации и сопровождающие его журналисты – всего 50 человек – еще до отъезда из ФРГ должны были сделать по три ПЦР-теста.
Напомним, сегодня канцлер Германии Олаф Шольц встречается с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения обострения кризиса вокруг Украины.
- Во время визита в Москву 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон отказался сдавать ПЦР-тест, потому что Париж не мог допустить, что Россия получит ДНК французского лидера. Поэтому президенты Франции и РФ сидели за противоположными концами стола длиной около шести метров.
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