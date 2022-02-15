Олаф Шольц отказался делать ПЦР-тест у российских медиков перед встречей с Путиным

Об этом сообщает DW.



По прибытии в Москву во вторник, 15 февраля, канцлер Шольц отказался от предложения российской стороны сделать ему тест на коронавирус перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Вместо этого он решил сделать тест у врача посольства Германии в Москве.



По данным издания, немецкая сторона пригласила представителей органов здравоохранения России присутствовать на тестировании Шольца. Весь комплект, необходимый для проведения теста, был доставлен из Германии. Сам Олаф Шольц, члены его делегации и сопровождающие его журналисты – всего 50 человек – еще до отъезда из ФРГ должны были сделать по три ПЦР-теста.



Напомним, сегодня канцлер Германии Олаф Шольц встречается с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения обострения кризиса вокруг Украины.

Во время визита в Москву 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон отказался сдавать ПЦР-тест, потому что Париж не мог допустить, что Россия получит ДНК французского лидера. Поэтому президенты Франции и РФ сидели за противоположными концами стола длиной около шести метров.