Олаф Шольц не верит, что Путин остановит попытки оккупировать Украину, несмотря на серьезные потери армии РФ, - Bild
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин будет продолжать попытки захватить территорию Украины вопреки большим потерям российской армии
Об этом сообщил Bild.
Издание отмечает, что заявление федеральный канцлер Германии Олаф Шольц сделал во время общения с избирателями в Постдаме.
"Каждый раз, когда я разговариваю с Путиным, он говорит очень четко - речь идет именно о завоевании чего-то. Он просто хочет силой захватить часть украинской территории", - подчеркнул Олаф Шольц.
Канцлер ФРГ считает, что Владимир Путин не учитывает потери личного состава армии РФ, Шольц предполагает: количество погибших среди российских военных может достигать ста тысяч.
"Мы не знаем точно, сколько российских военнослужащих погибло. Но это может быть и 100 тысяч", - сказал он.
Олаф Шольц добавил, что российское руководство уже демонстрировало жестокое поведение в прошлом, например, в Сирии или Чечне, где оно "стерло целую страну".
- Напомним, 10 декабря сообщалось , что канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует и дальше продолжать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным несмотря на то, что тот не думает отступать.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.41
Покупка 39.41Продажа 40.12
-
EUR
Покупка 40.75Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное