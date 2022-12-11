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Олаф Шольц не верит, что Путин остановит попытки оккупировать Украину, несмотря на серьезные потери армии РФ, - Bild

11 декабря, 2022 воскресенье
12:11
война с Россией

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин будет продолжать попытки захватить территорию Украины вопреки большим потерям российской армии

Об этом сообщил Bild.

Издание отмечает, что заявление федеральный канцлер Германии Олаф Шольц сделал во время общения с избирателями в Постдаме.

"Каждый раз, когда я разговариваю с Путиным, он говорит очень четко - речь идет именно о завоевании чего-то. Он просто хочет силой захватить часть украинской территории", - подчеркнул Олаф Шольц.

Канцлер ФРГ считает, что Владимир Путин не учитывает потери личного состава армии РФ, Шольц предполагает: количество погибших среди российских военных может достигать ста тысяч.

"Мы не знаем точно, сколько российских военнослужащих погибло. Но это может быть и 100 тысяч", - сказал он.

Олаф Шольц добавил, что российское руководство уже демонстрировало жестокое поведение в прошлом, например, в Сирии или Чечне, где оно "стерло целую страну".

  • Напомним, 10 декабря сообщалось , что канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует и дальше продолжать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным несмотря на то, что тот не думает отступать.

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Владимир Путин
Германия
Олаф Шольц
потери окуппантов
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