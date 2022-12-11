Об этом сообщил Bild.

Издание отмечает, что заявление федеральный канцлер Германии Олаф Шольц сделал во время общения с избирателями в Постдаме.

"Каждый раз, когда я разговариваю с Путиным, он говорит очень четко - речь идет именно о завоевании чего-то. Он просто хочет силой захватить часть украинской территории", - подчеркнул Олаф Шольц.

Канцлер ФРГ считает, что Владимир Путин не учитывает потери личного состава армии РФ, Шольц предполагает: количество погибших среди российских военных может достигать ста тысяч.

"Мы не знаем точно, сколько российских военнослужащих погибло. Но это может быть и 100 тысяч", - сказал он.

Олаф Шольц добавил, что российское руководство уже демонстрировало жестокое поведение в прошлом, например, в Сирии или Чечне, где оно "стерло целую страну".

Напомним, 10 декабря сообщалось , что канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует и дальше продолжать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным несмотря на то, что тот не думает отступать.

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