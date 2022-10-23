Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на совместное заявление Олафа Шольца и Урсулы фон дер Ляен.

"Кроме этой неотложной помощи мы должны уже сейчас думать о восстановлении страны, даже если мир еще кажется далеким. Восстановление разрушенного жилья, школ, дорог, мостов, инфраструктуры и энергоснабжения – за все это нужно браться уже сейчас, чтобы страна смогла быстрее стать на ноги. Потому что Украине нужна перспектива, что она сможет снова экономически расти, как только закончится война", - подчеркнули они.

По их словам, даже если мир для Украины "все еще кажется далеким", о реконструкции нужно думать уже сейчас. Справиться с восстановлением Украины на фоне того, что ущерб достигает не менее 350 миллиардов евро, не способны самостоятельно ни сама Украина, ни ее отдельные партнеры, полагают Канцлер Германии и глава Еврокомиссии.

"Мы должны решать это все вместе – ЕС, G7 и наши партнеры далеко за их пределами. Безусловно, к этому должны присоединиться международные финансовые институты и ведущие международные организации", - заявили они.

Поэтому Шольц и фон дер Ляен предлагают создать "инклюзивную донорскую платформу", с помощью которой будет "четче и понятнее, как эти деньги (израсходованные на восстановление Украины, - ред) будут использованы".

21 октября комиссар ЕС по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил, что ЕС запускает программу предоставления экстренного приюта до 46 000 человек в зимний период для Украины и увеличивает гуманитарную помощь на 175 миллионов евро. В частности, средства пойдут на обеспечение образования, еды, доступа к воде и защиты от холодной зимы для наиболее уязвимых слоев населения.

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