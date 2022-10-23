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Олаф Шольц и Урсула фон дер Ляен призвали создать "план Маршалла" для восстановления Украины

23 октября, 2022 воскресенье
22:05
Мир

Канцлер Германии и глава Еврокомиссии заявили, что для восстановления Украины должен быть создан свой "план Маршалла", где ЕС будет играть важную роль.

Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на совместное заявление Олафа Шольца и Урсулы фон дер Ляен.

"Кроме этой неотложной помощи мы должны уже сейчас думать о восстановлении страны, даже если мир еще кажется далеким. Восстановление разрушенного жилья, школ, дорог, мостов, инфраструктуры и энергоснабжения – за все это нужно браться уже сейчас, чтобы страна смогла быстрее стать на ноги. Потому что Украине нужна перспектива, что она сможет снова экономически расти, как только закончится война", - подчеркнули они.

По их словам, даже если мир для Украины "все еще кажется далеким", о реконструкции нужно думать уже сейчас. Справиться с восстановлением Украины на фоне того, что ущерб достигает не менее 350 миллиардов евро, не способны самостоятельно ни сама Украина, ни ее отдельные партнеры, полагают Канцлер Германии и глава Еврокомиссии.

"Мы должны решать это все вместе – ЕС, G7 и наши партнеры далеко за их пределами. Безусловно, к этому должны присоединиться международные финансовые институты и ведущие международные организации", - заявили они.

Поэтому Шольц и фон дер Ляен предлагают создать "инклюзивную донорскую платформу", с помощью которой будет "четче и понятнее, как эти деньги (израсходованные на восстановление Украины, - ред) будут использованы".

  • 21 октября комиссар ЕС по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил, что ЕС запускает программу предоставления экстренного приюта до 46 000 человек в зимний период для Украины и увеличивает гуманитарную помощь на 175 миллионов евро. В частности, средства пойдут на обеспечение образования, еды, доступа к воде и защиты от холодной зимы для наиболее уязвимых слоев населения.

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