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Оладьи пышные, с яблоками или на кефире. Варианты приготовления

9 августа, 2023 среда
18:05

Всем нравятся оладьи. Или классические, или пышные, или с яблоками, или на кефире. Эти рецепты всегда простые. Они могут служить вторым блюдом, десертом или хорошим аппетитным завтраком

Пышные оладьи на кефире

оладки

Фото: Getty Images

Ингредиенты:

  • кефир – 250 мл (30°С)
  • одно яйцо
  • мука – 230 г
  • две столовые ложки сахара
  • пол чайной ложки соды
  • три столовых ложки масла
  • ванильный сахар
  • щепотка соли.

рецепт оладок

Пошаговый рецепт приготовления пышных оладий на кефире:

  • разбиваем яйцо в глубокую миску
  • добавляем теплый кефир
  • добавляем сахар
  • добавляем соль
  • добавляем ванильный сахар
  • перемешиваем
  • добавляем соду
  • перемешиваем
  • медленно всыпаем муку, замешивая венчиком тесто до средней плотности.
  • оставляем тесто постоять пятнадцать минут
  • разогреваем в сковороде масло
  • выкладываем на сковороду тесто ложкой
  • поджариваем с обеих сторон на небольшом огне.

Подавать на стол пышные оладьи на кефире предлагаем с вареньем, со сметаной, медом, джемом, сгущенкой, свежими ягодами и т.д.!

Оладьи с яблоками на кефире

оладки

Ингредиенты:

  • два яйца
  • 250 мл кефира
  • 100 г сахара
  • один стакан муки
  • два твердых яблока
  • одна чайная ложка разрыхлителя
  • щепотка соли
  • масло для жарки – рафинированное.

Пошаговый рецепт приготовления оладий с яблоками на кефире:

  • очищаем яблоки от сердцевины и кожуры
  • нарезаем тонкими хлопьями
  • поливаем лимонным соком
  • оставляем постоять до момента жарки
  • сбиваем до белой пены яйца с щепоткой соли и двумя столовыми ложками сахара
  • добавляем к яичной смеси кефир
  • просеиваем муку в жидкую основу
  • добавляем разрыхлитель
  • перемешиваем все вместе до образования довольно густого теста
  • даем постоять пятнадцать минут
  • разогреваем сковороду на среднем огне
  • добавляем рафинированное масло
  • набираем тесто по столовой ложке и кладем на сковороду
  • раскладываем по "островкам" с тестом по несколько хлопьев яблок
  • слегка посыпаем яблоки сахаром
  • накрываем начинку слоем теста
  • переворачиваем оладьи лопаткой.

Подаем к столу готовые оладьи со сметаной или с медом!

Оладьи на дрожжах

оладки

Фото: Getty Images

Ингредиенты:

  • пол литра кефира
  • 450 г муки
  • треть стакана воды
  • полторы чайные ложки дрожжей
  • два яйца
  • три столовых ложки сахара
  • треть чайной ложки соли
  • рафинированное растительное масло.

Пошаговый рецепт приготовления оладий на дрожжах:

  • заливаем дрожжи, одну столовую ложку сахара и три столовых ложки муки третью стакана теплой воды
  • тщательно перемешиваем
  • накрываем ее пищевой пленкой
  • ставим в тепло на пятнадцать минут
  • подогреваем кефир до комнатной температуры
  • в тесто (кефирно-дрожжевую массу) добавляем по одному яйцу
  • сбиваем венчиком
  • добавляем сахар
  • в однородную массу медленно добавляем просеянную муку.
  • перемешиваем
  • накрываем пищевой пленкой
  • оставляем настаиваться на сорок минут в теплом месте
  • на сковороду наливаем растительное масло и нагреваем
  • выкладываем тесто на сковороду
  • обжариваем с двух сторон наши оладьи на среднем огне.

После приготовления вкусняшку перекладываем на бумажные полотенца!

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