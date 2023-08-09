Оладьи пышные, с яблоками или на кефире. Варианты приготовления
Всем нравятся оладьи. Или классические, или пышные, или с яблоками, или на кефире. Эти рецепты всегда простые. Они могут служить вторым блюдом, десертом или хорошим аппетитным завтраком
Пышные оладьи на кефире
Фото: Getty Images
Ингредиенты:
- кефир – 250 мл (30°С)
- одно яйцо
- мука – 230 г
- две столовые ложки сахара
- пол чайной ложки соды
- три столовых ложки масла
- ванильный сахар
- щепотка соли.
Пошаговый рецепт приготовления пышных оладий на кефире:
- разбиваем яйцо в глубокую миску
- добавляем теплый кефир
- добавляем сахар
- добавляем соль
- добавляем ванильный сахар
- перемешиваем
- добавляем соду
- перемешиваем
- медленно всыпаем муку, замешивая венчиком тесто до средней плотности.
- оставляем тесто постоять пятнадцать минут
- разогреваем в сковороде масло
- выкладываем на сковороду тесто ложкой
- поджариваем с обеих сторон на небольшом огне.
Подавать на стол пышные оладьи на кефире предлагаем с вареньем, со сметаной, медом, джемом, сгущенкой, свежими ягодами и т.д.!
Оладьи с яблоками на кефире
Ингредиенты:
- два яйца
- 250 мл кефира
- 100 г сахара
- один стакан муки
- два твердых яблока
- одна чайная ложка разрыхлителя
- щепотка соли
- масло для жарки – рафинированное.
Пошаговый рецепт приготовления оладий с яблоками на кефире:
- очищаем яблоки от сердцевины и кожуры
- нарезаем тонкими хлопьями
- поливаем лимонным соком
- оставляем постоять до момента жарки
- сбиваем до белой пены яйца с щепоткой соли и двумя столовыми ложками сахара
- добавляем к яичной смеси кефир
- просеиваем муку в жидкую основу
- добавляем разрыхлитель
- перемешиваем все вместе до образования довольно густого теста
- даем постоять пятнадцать минут
- разогреваем сковороду на среднем огне
- добавляем рафинированное масло
- набираем тесто по столовой ложке и кладем на сковороду
- раскладываем по "островкам" с тестом по несколько хлопьев яблок
- слегка посыпаем яблоки сахаром
- накрываем начинку слоем теста
- переворачиваем оладьи лопаткой.
Подаем к столу готовые оладьи со сметаной или с медом!
Оладьи на дрожжах
Фото: Getty Images
Ингредиенты:
- пол литра кефира
- 450 г муки
- треть стакана воды
- полторы чайные ложки дрожжей
- два яйца
- три столовых ложки сахара
- треть чайной ложки соли
- рафинированное растительное масло.
Пошаговый рецепт приготовления оладий на дрожжах:
- заливаем дрожжи, одну столовую ложку сахара и три столовых ложки муки третью стакана теплой воды
- тщательно перемешиваем
- накрываем ее пищевой пленкой
- ставим в тепло на пятнадцать минут
- подогреваем кефир до комнатной температуры
- в тесто (кефирно-дрожжевую массу) добавляем по одному яйцу
- сбиваем венчиком
- добавляем сахар
- в однородную массу медленно добавляем просеянную муку.
- перемешиваем
- накрываем пищевой пленкой
- оставляем настаиваться на сорок минут в теплом месте
- на сковороду наливаем растительное масло и нагреваем
- выкладываем тесто на сковороду
- обжариваем с двух сторон наши оладьи на среднем огне.
После приготовления вкусняшку перекладываем на бумажные полотенца!
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