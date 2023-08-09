Пышные оладьи на кефире

Фото: Getty Images

Ингредиенты:

кефир – 250 мл (30°С)

одно яйцо

мука – 230 г

две столовые ложки сахара

пол чайной ложки соды

три столовых ложки масла

ванильный сахар

щепотка соли.

Пошаговый рецепт приготовления пышных оладий на кефире:

разбиваем яйцо в глубокую миску

добавляем теплый кефир

добавляем сахар

добавляем соль

добавляем ванильный сахар

перемешиваем

добавляем соду

перемешиваем

медленно всыпаем муку, замешивая венчиком тесто до средней плотности.

оставляем тесто постоять пятнадцать минут

разогреваем в сковороде масло

выкладываем на сковороду тесто ложкой

поджариваем с обеих сторон на небольшом огне.

Подавать на стол пышные оладьи на кефире предлагаем с вареньем, со сметаной, медом, джемом, сгущенкой, свежими ягодами и т.д.!

Оладьи с яблоками на кефире

Ингредиенты:

два яйца

250 мл кефира

100 г сахара

один стакан муки

два твердых яблока

одна чайная ложка разрыхлителя

щепотка соли

масло для жарки – рафинированное.

Пошаговый рецепт приготовления оладий с яблоками на кефире:

очищаем яблоки от сердцевины и кожуры

нарезаем тонкими хлопьями

поливаем лимонным соком

оставляем постоять до момента жарки

сбиваем до белой пены яйца с щепоткой соли и двумя столовыми ложками сахара

добавляем к яичной смеси кефир

просеиваем муку в жидкую основу

добавляем разрыхлитель

перемешиваем все вместе до образования довольно густого теста

даем постоять пятнадцать минут

разогреваем сковороду на среднем огне

добавляем рафинированное масло

набираем тесто по столовой ложке и кладем на сковороду

раскладываем по "островкам" с тестом по несколько хлопьев яблок

слегка посыпаем яблоки сахаром

накрываем начинку слоем теста

переворачиваем оладьи лопаткой.

Подаем к столу готовые оладьи со сметаной или с медом!

Оладьи на дрожжах

Фото: Getty Images

Ингредиенты:

пол литра кефира

450 г муки

треть стакана воды

полторы чайные ложки дрожжей

два яйца

три столовых ложки сахара

треть чайной ложки соли

рафинированное растительное масло.

Пошаговый рецепт приготовления оладий на дрожжах:

заливаем дрожжи, одну столовую ложку сахара и три столовых ложки муки третью стакана теплой воды

тщательно перемешиваем

накрываем ее пищевой пленкой

ставим в тепло на пятнадцать минут

подогреваем кефир до комнатной температуры

в тесто (кефирно-дрожжевую массу) добавляем по одному яйцу

сбиваем венчиком

добавляем сахар

в однородную массу медленно добавляем просеянную муку.

перемешиваем

накрываем пищевой пленкой

оставляем настаиваться на сорок минут в теплом месте

на сковороду наливаем растительное масло и нагреваем

выкладываем тесто на сковороду

обжариваем с двух сторон наши оладьи на среднем огне.

После приготовления вкусняшку перекладываем на бумажные полотенца!