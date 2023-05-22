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Оладьи из кабачков. Рецепт
Оладьи из кабачков – любимое многими блюдо. Оно полезное и легкое. Сегодня будем готовить оладьи из кабачков с луком и морковью
Ингредиенты:
- Кабачки – две штуки
- Одна морковка
- Одна репчатая луковица
- Чеснок – два зубчика
- Три веточки свежей петрушки
- Одна чайная ложка соли
- Два яйца
- 150 г муки
- Масло для жарки
Рецепт приготовления:
- Натираем на мелкой терке кабачки
- Солим и оставляем на десять минут, чтобы масса выстояла и пустила сок
- Сок сливаем
- Луковицу, морковь и чеснок режем на кусочки и измельчаем в блендере вместе с петрушкой.
- Смешиваем с кабачками измельченные овощи
- Добавляем яйца
- Солим
- Добавляем муку
- Тщательно вымешиваем
- Разогреваем сковороду с растительным маслом
- Выкладываем сформированные оладьи на сковороду
- Обжариваем на среднем огне до румяной корочки с двух сторон
- Подаем к столу с любимым соусом
Приятного аппетита!
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