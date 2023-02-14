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Оладьи из кабачков. Рецепт
Предлагаем к вашему столу самый простой и быстрый рецепт оладий из кабачков
Ингредиенты (ориентировочно на 20 оладий):
- Мука – три полных столовых ложки
- Кабачки – 600 г
- Два яйца
- Половина чайной ложки соли
- Масло для жарки
Способ приготовления оладий из кабачков:
- Шинкуем кабачки на грубой терке (если кожа слишком грубая, тогда срезаем ее)
- Добавляем соль
- Перемешиваем
- Оставляем настояться до десяти минут
- Далее происходит выжимание кабачковой мякоти.
- Сливаем жидкость
- Теперь добавляем в нашу смесь два яйца.
- Далее добавляем три полных столовых ложки муки.
- Добавляем соль
- Перемешиваем
- Нагреваем сковороду
- Вливаем в сковороду три столовых ложки масла.
- Черпаем кабачковое тесто (столовой ложкой) и выкладываем его порциями на горячую сковородку
- Жарим на среднем огне без крышки по три минуты с каждой стороны до полного румянья
- Во время обжарки переворачиваем кабачковые оладьи специальной лопаткой.
- Выкладываем готовое блюдо на тарелку, выстланную грубой бумажной салфеткой (для впитывания лишнего масла)
- К столу наше блюдо можно подавать теплыми или холодными.
Приятного аппетита!
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2023, вторник
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