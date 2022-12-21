Об этом Александр Старух, глава Запорожской ОВА, проинформировал в эфире платформы "Мы – Украина".

Он отметил, что продолжаются российские обстрелы, противник стоит в 50 километрах от областного центра:

"От Запорожья враг стоит в 50 км, от Орехова - в 10 км, от Гуляйполя - в 5 км. 62 обстрела за предыдущие сутки, вчера били по Орехову - два человека ранены, дома повреждены, но дома восстановим", - сказал Александр Старух. .

Глава ОВА также подчеркнул, что россияне укрепляются на Запорожском направлении:

"Проломить линию обороны будет непросто. Нарыли окопов, поставили бетонные заграждения вокруг Мелитополя", - добавил Александр Старух.

Напомним, Иван Федоров, городской голова Мелитополя, ранее сообщил , что оккупанты делают из города такую крепость, которую вроде бы собираются удерживать до конца: ни въехать в Мелитополь, ни выехать оттуда невозможно.

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