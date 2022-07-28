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Окупать безуспешно штурмовали несколько направлений, закрепляются возле Вершины, - Генштаб ВСУ

28 июля, 2022 четверг
07:28
война с Россией

Россияне безуспешно вели штурмовые действия в направлениях Довгенькое - Мазановка, Пасека - Долина, Клиново - Бахмут, Мироновский - Семигорье, Брускинское - Белогорка. На направлении Видродження- Вершина противник закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина

Об этом в Фейсбуке передает Генштаб ВСУ.

"Основные усилия противник сосредотачивается на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море", – говорится в сообщении.

Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары, в том числе и с территории Республики Беларусь. Однако боевой, численный состав и характер действий группировки врага остаются без существенных изменений.

На Харьковском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Дементиевка, Мосьпаново, Сосновка, Уды, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Циркуны, Протоповка, Злочев, Русские Тишки, Петровка, Пришиб, Прудянка и Калиново. Враг нанес авиаудару неподалеку от Русских Тишек. Для уточнения положения украинских войск и корректировки огня вел воздушную разведку беспилотниками.

На Славянском направлении, с целью поиска слабых мест в обороне украинских подразделений, оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Довгенькое - Мазановка и Пасека - Долина, успеха не имели. Артиллерийские обстрелы отмечены в районах населенных пунктов Андреевка, Норцовка, Богородичное, Чеполь, Большая Камышеваха, Петровское и Гусаровка.

На Краматорском направлении противник активных действий не вел. Обстрелял из артиллерии районы Закотного, Верхнекаменского и Татьяновки. Нанес авиаудару возле Серебрянки.

На Бахмутском направлении враг пытается улучшить тактическое положение, но штурмовые действия по направлениям Клиново - Бахмут и Мироновский - Семигорье наши воины отбили и заставили оккупантов отступить. На направлении Видродження – Вершина противник имеет частичный успех, закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина. Попытка продвинуться в направлении Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар завершилась для оккупантов провалом.

Противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Николаевка, Новая Каменка, Веселая Долина, Кодема, Семигорье и Нью-Йорк. Нанес авиационных ударов неподалеку от Яковлевки, Покровского и Соледара.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. С целью усиления группировки войск на Запорожском направлении производит переброску дополнительных подразделений.

Артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Опытное, Степногорск, Белогорье, Владимировка, Большая Новоселка, Никольское, Малиновка и Первомайское. Авиацию оккупанты задействовали возле Авдеевки, Марьинки, Павловки, Каменского и Малых Щербаков.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и возвращении утраченных позиций на Криворожском направлении.

В акватории Черного моря, вне пунктов базирования, находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

В целях сковывания наших действий враг ведет обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах Трудолюбовки, Потемкиного, Посад-Покровского, Андреевки, Благодатного, Терновки, Красной Долины, Прибужского и Лупаревого. Нанес авиаудару возле Новопетровки.

В свою очередь украинские воины отразили штурм в направлении Брускинское - Белогорка. Оккупанты понесли потери и отошли.

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