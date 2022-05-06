Оксфордский университет запускает программу стипендий для бесплатного обучения украинских беженцев

Об этом пишет inews.co.uk.

Новая программа начнет действовать с сентября. Университет будет иметь бесплатные места на магистерских курсах университета для "высококвалифицированных выпускников из Украины, чтобы помочь этим ученым лучше сделать свой вклад в восстановление своей страны". Беженцы смогут подать заявку на годичный курс со стипендиями, которые софинансируют Оксфорд и колледжи-участники.

"Война в Украине продолжает вызывать огромные страдания и долгосрочные последствия для пострадавших. Вдохновляют скорость и единодушие, с которыми колледжи сплотились, чтобы поддержать эту важную новую программу. Со временем у нас будет много работы, чтобы уменьшить влияние этой ужасной войны, но эта схема даст украинским студентам шанс возобновить свою жизнь сейчас, что неоценимо", - сказала глава Оксфордской конференции колледжей Джанет Роялл.

Также в университете сообщили, что работают над предоставлением социальной поддержки, включая финансовую поддержку, для нынешних студентов, пострадавших от войны в Украине.

Правительство Великобритании упростило условия для обучения вынужденно переселенным студентам из Украины.

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