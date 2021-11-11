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Оксфордский университет приступил к тестированию новой вакцины против вируса Эбола

11 ноября, 2021 четверг
19:29
Общество вакцина

Начались клинические испытания на добровольцах новой вакцины против вируса Эбола, разработанной Оксфордским университетом

Об этом сообщает BBC.

Новую вакцину создали на основе ослабленной версии обычной простуды. Вирус подвергли генетической модификации, чтобы он не размножался у людей при введении препарата.

Такой же метод уже успешно использовали в вакцине Oxford-AstraZeneca от COVID-19.

Отмечается, что существует четыре типа вируса Эбола, которые вызывают заболевание у людей. Два из них - Заирский и Суданский - повлекли за собой почти все известные вспышки болезни. Заирский наиболее летальный: если его не лечить, смертность составляет от 70% до 90%.

Именно против этих двух типов Эболы разработали вакцину.

"Вспышки вируса Эбола время от времени все еще случаются в уже пострадавших странах, что подвергает риску жизнь людей, в частности, жизнь медицинских работников. Нам нужно больше вакцин, чтобы преодолеть эту страшную болезнь", - сказала ведущая научная исследовательница Оксфордского университета Тереза Ламбе.

Во время первой фазы испытаний 26 людям в возрасте от 18 до 55 лет введут новую вакцину. В течение шести месяцев ученые будут наблюдать за этими добровольцами.

Результаты испытаний ожидают весной 2022 года.

  • Напомним, у вакцины Johnson&Johnson обнаружили новый побочный эффект: редкий тип воспаления позвоночника.
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