Оксфордский университет приступил к тестированию новой вакцины против вируса Эбола

Об этом сообщает BBC.

Новую вакцину создали на основе ослабленной версии обычной простуды. Вирус подвергли генетической модификации, чтобы он не размножался у людей при введении препарата.

Такой же метод уже успешно использовали в вакцине Oxford-AstraZeneca от COVID-19.

Отмечается, что существует четыре типа вируса Эбола, которые вызывают заболевание у людей. Два из них - Заирский и Суданский - повлекли за собой почти все известные вспышки болезни. Заирский наиболее летальный: если его не лечить, смертность составляет от 70% до 90%.

Именно против этих двух типов Эболы разработали вакцину.



"Вспышки вируса Эбола время от времени все еще случаются в уже пострадавших странах, что подвергает риску жизнь людей, в частности, жизнь медицинских работников. Нам нужно больше вакцин, чтобы преодолеть эту страшную болезнь", - сказала ведущая научная исследовательница Оксфордского университета Тереза Ламбе.

Во время первой фазы испытаний 26 людям в возрасте от 18 до 55 лет введут новую вакцину. В течение шести месяцев ученые будут наблюдать за этими добровольцами.

Результаты испытаний ожидают весной 2022 года.