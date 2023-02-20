Оксфорднаш
В Британии также нужно ВСУ, — учитывая засилье российских олигархов
Не могу не поделиться. Поздно вечером, после лекции, дискуссий, и всех последующих (преинтересных) разговоров, о которых не знаю, когда я буду время рассказать* ("деколонизация" западных институтов в ходе нынешней "войны нарративов" - тема поистине глубокая и неисчерпаемая, в этом случае диссертации, а не посты во фб впору писать !) - когда все разошлись, довольные и счастливые, группа оксфордцев провожала меня в мое жилище по пустым ночным улочкам, рассказывая по дороге — вот здесь колледж, где учился Борис Джонсон, которого вы в Украине любите, а мы у себя не очень, вот здесь в 17-м ст. сожгли трех католических монахов, — а вот в ту сторону север, там мы уже не живем...
– Почему? – не поняла я.
- Очень дорого. Самые дорогие виллы, там только олигархи живут.
– Какие олигархи? – снова не поняла я.
– Российские, какие же еще. Папа летает в бизнес-делах, мама ведет дом. Ибо, чтобы Маша, Даша и Володя учились в Итоне, нужно их в 5 лет отдать в порядочную закрытую школу. Вот они все здесь и поселялись.
– Ого! – покачала я головой. - Так вам, значит, тоже здесь надо ВСУ...
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Со всей поправкой на британский юмор — я впервые за год воочию увидела то, о чем раньше скорее только догадывалась: в странах "старой аристократии" российские деньги не столько обольщают, сколько отталкивают — как украинцев "Тагил" в турецких отелях
И тут взрослые почтенные джентльмены неожиданно горячо схватили меня за руки с двух сторон:
- Oh yes! Please!
– Ждем не дождемся, только на вас и надежда!
- Не медлите, ради Бога, можно просто прямым рейсом, Бахмут — Оксфорд!
- Теми же самолетами! Думаешь, зачем мы вам их дали? Это был return ticket!
И, со всей поправкой на британский юмор — я впервые за год воочию увидела то, о чем раньше скорее только догадывалась: в странах "старой аристократии" российские деньги не столько обольщают, сколько отталкивают — как украинцев "Тагил" в турецких отелях.
Что еще раз подтверждает: нет, нам помогают не из сострадания, не из жалости к нам, а из надежды для себя.
Слава ВСУ.
Об авторе. Оксана Забужко, писательница
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