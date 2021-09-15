Оксана Муха везет "красивые песни Украины" в Мариуполь, Краматорск и Северодонецк

В октябре 2021 года Оксана Муха впервые посетит с сольными концертами с программой "красивые песни Украины" в три города на востоке Украины: 14 октября - в Мариуполь (Драмтеатр), 15 октября - в Краматорск (Дворец культуры), 16 октября - в Северодонецк ( драмтеатр). Этот небольшой тур известная украинская певица, заслуженная артистка Украины, победительница телепроекта "Голос страны" символически посвящает Дню Защитника Украины. Организатор концертов - компания BIGSHOW Agency. Партнер тура - ювелирная сеть "Камея".



- Восток нуждается в украинских песнях как воздухе, - говорит Оксана Муха. - Все мои выступления в городах востока и юга Украины только укрепляли это мнение. Признаюсь, концерты в Мариуполе, Краматорске и Северодонецке уже некоторое время были моей мечтой. Чувствую на себе миссию нести "красивые песни Украины" туда, где их больше всего нуждаются. А это - именно те города, именно та.



Оксана Муха - украинская певица, победительница 9-го сезона популярного телепроекта "Голос страны" в команде звездного тренера Dan Balan. На телешоу исполнительницу назвали "душой украинской песни". "Так звучит душа Украины, так поет сама Украина", - говорил ее наставник, певец из Молдовы с мировой славой Дан Балан. Недаром, все свое победный путь в непростом телепроекте Оксана прошла исключительно с украиноязычной песней, стало прецедентом для талант-шоу.



Еще задолго до победы в "Голосе страны" Оксана Муха стала обладательницей Гран-при и международного конкурса им. Квитки Цисык (2011 г.), Где ее назвали "Украинская (или второй) Квиткой Цисык". "Квитка Цисык вернулась к нам голосом Оксаны Мухи", - так метко высказалась народная артистка, Герой Украины Нина Матвиенко молодую певицу. И недаром - Оксана росла на музыке Цветки и имеет ее песни в своем репертуаре. Собственно, на "Голосе страны" Муха открыла Цисык для миллионов новых слушателей и продолжила дело легендарной американской певицы украинского происхождения.



В репертуаре Оксаны Мухи - произведения разного формата: от старинных украинских народных песен и современной авторской и экспериментальной музыки. Концертная программа "красивые песни Украины" объединила в себе песни, которые творят Украины и Украинской: "Два цвета", "Я пойду в далекие годы", "Черемшина", "Ночь которая месячная", "Гуцулка Ксения", "шумела лещина "... Украинские хиты будут дополнены авторскими песнями, написанными за последние несколько лет для Оксаны Мухи:" Не забывай меня "," На маленькой планете "," ты знаешь, что ты человек "...



Цель Оксаны Мухи простая и величественная одновременно - чтобы украинская песня звучала и пелась в каждом украинском доме. А еще, чтобы через украинскую песню мир открывал себе Украину и украинскую нацию. "Украинская песня - код украинской нации", - говорит певица.

Концерты будут проведены с соблюдением карантинных требований Минздрава.