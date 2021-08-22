Оксана Баюл отказалась от гражданства Украины
Первая олимпийская чемпионка независимой Украины, фигуристка Оксана Баюл решила отказаться от украинского паспорта
Об этом передает Еспресо.TV .
"Я это делаю. Я так взволнована. Пора. Я больше ничего никому не доказываю. Нет так нет. Головой в бортик без меня", - написала Баюл в Instagram.
Свое решение она объяснила тем, что согласно украинскому законодательству, "если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо по-прежнему признается гражданином Украины лишь в правоотношениях".
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"Я отказываюсь от украинского гражданства", - отметила спортсменка, которая проживает в США с 1994 года.
Перед этим она обиделась на президента Владимира Зеленского за отсутствие приглашения на празднование 30-летия Независимости Украины.
Напомним, Баюн неоднократно имела проблемы со спиртным.
В Соединенных Штатах Баюн отбывала наказание за пьяное ДТП.
Взгляды Баюн достаточно противоречивы. С одной стороны, она поддерживала украинцев во время Революции Достоинства, с другой - благосклонно относится к РФ.
2010 года она вернулась на родину и стала преподавать в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова, однако уже через четыре месяца вернулась назад.
- Вместе с тем, следует напомнить, что именно после победы Оксаны Баюн Гимн Украины впервые официально звучал на Олимпиаде . Это было зимой 1994 года в норвежском Лиллехаммере.
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