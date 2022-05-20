Окружной суд в Польше принял решение об аресте российского диспетчера-фигуранта дела о Смоленской катастрофе

Об этом сообщает Польское радио.

В мае прошлого года Окружной суд Варшавы принял решение об отсрочке на неопределенный срок ареста трех авиадиспетчеров, служивших в Смоленске в апреле 2010 года. Речь шла о полковнике Павеле П., майоре Викторе Р. и подполковнике Николае К.

18 мая 2022 года Окружной суд Варшава-Мокотув принял решение о временном аресте 30 дней подозреваемого Виктора Р.

Обвинения против российских контролеров были сформулированы в 2015 году. Через два года прокуратура изменила обвинения Павелу П. и Виктору Р. по непреднамеренному причинению катастрофы и уменьшению ее опасности на умышленные действия. Прокуроры предполагали, что подозреваемые, позволив самолету снизиться и осуществить условную пробную меру на посадку, предусмотрели катастрофу и согласились на нее.

При этом суд не поддержал ходатайство прокурора об аресте второго контролера – Николая К. Оба решения не окончательны и стороны имеют право обжаловать их.

Однако шансы на выдачу Виктора Р невысоки. По сообщению другого польского издания Onet.pl, запросы в РФ о правовой помощи и вручении подозреваемым вызовам в польскую прокуратуру остались без ответа, несмотря на многочисленные напоминания. В конце концов, в помощи было отказано, со ссылкой на вероятную угрозу интересам России? без предоставления никаких существенных аргументов.



Справка. 10 апреля 2010 года в результате крушения самолета Ту-154М погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский и его жена. Польская делегация летела на мемориальные мероприятия к 70-й годовщине Катынского расстрела.

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