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Окружение Зеленского толкает его на путь Януковича и Лукашенко, - Порошенко в интервью "Газете выборчей"

31 декабря, 2021 пятница
15:20
Новости Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью главному редактору влиятельного польского издания "Газета выборча", общественному деятелю и диссиденту Адаму Михнику прокомментировал дело, сфабрикованное по указанию Зеленского

Польский журналист, в частности, процитировал Порошенко книгу разговоров Энн Эпллбом с Дональдом Туском "Выбор". "Туск рассказал о своем визите в Киев и общении с президентом Зеленским. "Я увидел в нем, - утверждает Туск, - настоящую решительность, даже ярость, когда он сказал, как сильно хочет посадить Порошенко. Было видно, что оппозиция в Украине для него более эмоциональная проблема, чем Россия". Как вы это прокомментируете?" - спросил Адам Михник.

"Конечно, я хотел бы это прокомментировать с юмором, но у меня не хватает слов. Возле границ Украины расположена российская армия, наши западные партнеры, в том числе Соединенные Штаты, со второй половины октября бьют в набат. В этих условиях Украина должна двигаться в двух направлениях: укреплять международную поддержку и укреплять внутреннее единство, включая повышение боеспособности Вооруженных сил. А Зеленский каждую неделю комментирует Порошенко. Вопросы суверенитета, территориальной целостности и отпора агрессии его беспокоят меньше, чем собственный рейтинг. Он хочет договориться с Путиным, а Порошенко атакует", - говорит лидер оппозиции.

"Зеленский - это президент сериала. Он живет сценариями, видосиками, пиар-картинкой. Что делать с Путиным - он не знает. Думает, что нужно инициировать какую-то встречу в какой угодно форме: тет-а-тет, в Нормандском формате или с участием американцев. Для него главное - встретиться с Путиным, посмотреть ему в глаза, потому что он все еще хочет увидеть там мир", - отмечает Петр Порошенко.

"Но мы видим, что народ разочарован в Зеленском. Причиной разочарования есть сам Зеленский. Это абсолютно естественный финиш политика-популиста. В такой ситуации политик меняется, чтобы завоевать доверие. Зеленский пошел другим путем. Предложил изменить избирательное законодательство, чтобы так же, как в России, можно было голосовать по интернету", - отмечает Порошенко и подчеркивает: это прямой путь к масштабным подлогам.

"Окружение Зеленского толкает его на путь Януковича и Лукашенко. Репрессировать политическую оппозицию, ликвидировать независимые суды и прокуратуру. И как вишенка на торте - предъявить лидеру проевропейской оппозиции обвинение в государственной измене и финансировании терроризма", - резюмирует Петр Порошенко.

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