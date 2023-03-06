Окружение в Бахмуте сейчас не угрожает нашим войскам, – военный эксперт Свитан
Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор отметил, что правильно было принято решение о содержании тандема гарнизонов Часового Яра и Бахмута, которые друг друга дополняют артиллерией и сухопутными войсками
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"В Бахмуте были проведены определенные ротационные мероприятия, выведены мотострелковые части, зашли Силы спецопераций, эффективно выполняющих задачи среди городских застроек. То есть из Сил спецопераций, штурмовых рот Нацгвардии и пограничников создан сейчас гарнизон Бахмута, который без проблем обеспечивается от гарнизона Временного Яра. Бахмут прикрывается артиллерией из Часового Яра, поэтому ничего нашим войскам в Бахмуте, то есть окружения или оперативного окружения, сейчас точно не угрожает", - прокомментировал военный эксперт.
Роман Свитан отметил, что правильно было принято решение о содержании тандема гарнизонов Часового Яра и Бахмута, дополняющих друг друга артиллерией и сухопутными войсками.
"А Бахмут и до сих пор является хорошим укрепрайоном даже в разрушенном состоянии. Это укрепрайон с сотнями тысяч тонн железобетона. Однозначно, мы будем удерживать этот район от движения российских войск и не давать им дальше продвигаться в сторону Славянска, Краматорска, Дружковки. По моему мнению, российские войска здесь окружатся до максимальных значений, сейчас продолжаются наступательные действия российских войск, по югу они остановлены нашими контрударами, то есть с юга выход на Часов Яр уже не может быть возможен для противника. во фланговые удары. Наши войска с юга и севера встречают и отсекают те части российских войск, которые пытаются пробиться на Часов Яр и полуокружить Бахмут. Я считаю, что ситуация точно под контролем, тем более после решения Ставки продолжать оборону этого региона", - подытожил Свитан.
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