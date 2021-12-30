"Окружение Украины происходит системно": россияне не подходят к границам, а обустраиваются там, - экс-нардеп

Об этом он заявил в программе "Говорит Большой Львов".



"Информация, которая анализируется, двояка. Россияне сейчас подходят к нашим границам в течение этого года не на временной основе, а они там постоянно обустраиваются. Для офицеров строится постоянное жилье, строятся новые казармы. Окружение Украины происходит системно. Проблема в том, что все игнорировали новую реальность, когда Россия начала возрождать СССР 2.0", – сказал экс-нардеп.



По его мнению, об этом уже говорили последние 5, 7, 10 лет.



"На это никто не обращал внимания, а это уже реальность. Есть военные клешни нацеленные и это внушает тревогу стратегическую, потому что речь не о том, что произойдет в ближайшие 2 месяца. Речь о том, как мы будем строить нашу вооруженную организацию в следующие годы, чтобы обеспечить паритет сил. Надо думать, как мы будем самостоятельно, очевидно, отражать агрессию, которая является неизбежной", - подытожил Михальчишин.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в настоящее время власти не видят угрозы открытого вторжения Российской Федерации на украинские территории.